Следующий из Дели в Сан-Франциско самолет запросил посадку в аэропорту Красноярска

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Самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.
Согласно информации источника, службы воздушной гавани находятся в полной готовности. Причины запроса посадки в настоящее время остаются неизвестными.
По предварительным данным, борт должен совершить посадку в аэропорту Красноярска в 19:45 мск. Согласно информации экстренных служб, причиной вынужденной посадки послужил сработавший датчик загорания в грузовом отсеке.
Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае без одного колеса.
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По предварительным данным, борт должен совершить посадку в аэропорту Красноярска в 19:45 мск. Согласно информации экстренных служб, причиной вынужденной посадки послужил сработавший датчик загорания в грузовом отсеке.
Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае без одного колеса.
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Екатерина Коршунова