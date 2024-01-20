Собянин рассказал, что в Москве строят сразу 11 станций Троицкой линии метро

Фото: РИА Новости/Павел Львов
В Москве ведется строительство 11 станций Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Об этом в своём личном Telegram-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, все эти станции сейчас находятся в разной степени готовности — от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки.
В целом будущая радиальная ветка, окончание строительства которой планируется в 2028 году, будет состоять из 17 станций и пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.
Ожидается, что новая линия разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки московской подземки и сократит интенсивность движения машин на прилегающих улицах, а также улучшит транспортную доступность для более чем 1,5 миллиона человек, проживающих в этом районе (из них 850 тыс. — в пешей доступности).
Первое время поезда будет обслуживать действующее электродепо БКЛ и строящееся сейчас на Сокольнической линии «Столбово». А в будущем для обслуживания новой ветки планируется построить депо «Троицкое» («Летово»).
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Ожидается, что новая линия разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки московской подземки и сократит интенсивность движения машин на прилегающих улицах, а также улучшит транспортную доступность для более чем 1,5 миллиона человек, проживающих в этом районе (из них 850 тыс. — в пешей доступности).
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Артем Путинцев