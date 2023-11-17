Сотрудников МЧС, эвакуировавших жильцов рухнувшего дома в Астрахани, наградят

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Пожарные и спасатели, оперативно эвакуировавшие жителей частично обрушившегося дома в Астрахани, получат награды. Такое поручение дал глава МЧС РФ Александр Куренков.
Отмечается, что в момент прибытия сотрудников МЧС на место, жители уже начали самостоятельную эвакуацию. Однако в доме оставались маломобильные жильцы и пожилые люди, которым потребовалась помощь специалистов.
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Анастасия Чинкова