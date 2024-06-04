Специалист-терапевт Санина: в медицине вся жизнь — повышение квалификации

Фото: пресс-служба МОНИКИ им. Владимирского
Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля» в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Владимирского собрал сотни практикующих врачей из регионов России и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Медики проанализировали современные подходы и практики в лечении артериальной гипертонии, новые методы профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом, сложности в диагностике хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы и другие актуальные вопросы.
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области, профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. Санина Наталья Петровна в беседе с корреспондентом «Радио 1» отметила , что подобные мероприятия очень важны для каждого терапевта.
Специалист рассказала, что каждый врач проходит повышение квалификации ежедневно, потому что в этом суть специальности.
Также главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области рассказала про академика Николая Романовича Палеева, в честь которого был проведён форум.
Читайте также:
В МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум
Академик РАН Бокерия: уровень медицины в Подмосковье непрерывно повышается
Стоматолог-ортодонт Егорова: стоматология в РФ развивается в правильном русле
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области, профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. Санина Наталья Петровна в беседе с корреспондентом «Радио 1» отметила , что подобные мероприятия очень важны для каждого терапевта.
«Мы пришли к выводу, что проведение этого форума значимо для каждого терапевта именно в том, что здесь рассматриваются вопросы новых личных рекомендаций, новых подходов лечений, возможности создания каких-то центров, как это делается в МОНИКИ, лечение тяжелобольных с теми возможностями и использование вот этого контроля, диспансерного наблюдения. То, что сделало МОНИКИ, очень значимо для Подмосковья. Я думаю, что мы будем это развивать», — сказала профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
Специалист рассказала, что каждый врач проходит повышение квалификации ежедневно, потому что в этом суть специальности.
«Конечно, наши пациенты нуждаются в квалифицированный помощи, которая должна к ним прийти вовремя. Поэтому ранние стадии онкологических заболеваний, ранние стадии хронических болезней почек, ранние стадии изменения сердечно-сосудистой системы, абсолютно инновационные методики, которые сегодня применяются — это всё интересно нам в нашем институте. Это всё интересно нашему сообществу главных терапевтов. Всё, что в мире нового, всё, что полезно и значимо для подмосковных жителей, мы безусловно будем делать. У нас есть огромный потенциал желающих знать терапевтов, врачей общей практики. Прошедшее тестирование позволяет говорить о том, что не везде всё так однозначно, но при этом хочется, чтобы люди посмотрели на эти результаты и поняли, что без учебы в медицине жить невозможно, это такая специальность, где вся жизнь — повышение квалификации, и не раз в пять лет, а каждый день. Это интересно, но очень ответственно», — сказала Санина Наталья Петровна.
Также главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области рассказала про академика Николая Романовича Палеева, в честь которого был проведён форум.
«Он в стенах нашего институт работает уже более 55 лет, с общим стажем более 70 лет. Это человек легенда, который прошел многое: и Арктика, и Антарктида, и работа с пациентами разного уровня профиля. Это человек-глыба, который возглавлял издательство «Медицина». Всё, что сделано и опубликовано в период работы Палеева в издательстве, очень значимо для нашего сообщества. Он отдал жизнь людям, но остается необыкновенно добрым, необыкновенно внимательным и необыкновенно глубоким человеком», — поделилась Наталья Петровна Санина.
Читайте также:
В МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум
Академик РАН Бокерия: уровень медицины в Подмосковье непрерывно повышается
Стоматолог-ортодонт Егорова: стоматология в РФ развивается в правильном русле
Анастасия Бондарева