Региональные операторы из Каширы изучают работу комплексов по переработке отходов

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Каширские региональные операторы посетили КПО «ДОН» в городском округе Кашира с целью обмена опытом и изучения процессов обработки отходов и утилизации органической фракции. Внедрение системы сортировки в Московской области позволяет извлекать около 20% полезных фракций, пригодных для вторичной переработки, из общей массы отходов, поступающих на КПО, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Во время профессиональной экскурсии специалисты региональных операторов смогли наглядно изучить все этапы сортировки, ознакомиться с процессом брикетирования фракций и компостирования органических отходов.
Специалисты планируют продолжить сотрудничество между региональными операторами и КПО, что, согласно заявлению Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, способствует повышению качества услуг по обращению с отходами.
Специалисты планируют продолжить сотрудничество между региональными операторами и КПО, что, согласно заявлению Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, способствует повышению качества услуг по обращению с отходами.
Дайана Хусинова