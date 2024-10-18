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Региональные операторы из Каширы изучают работу комплексов по переработке отходов

18 октября 2024, 09:32
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Каширские региональные операторы посетили КПО «ДОН» в городском округе Кашира с целью обмена опытом и изучения процессов обработки отходов и утилизации органической фракции. Внедрение системы сортировки в Московской области позволяет извлекать около 20% полезных фракций, пригодных для вторичной переработки, из общей массы отходов, поступающих на КПО, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Во время профессиональной экскурсии специалисты региональных операторов смогли наглядно изучить все этапы сортировки, ознакомиться с процессом брикетирования фракций и компостирования органических отходов.

Специалисты планируют продолжить сотрудничество между региональными операторами и КПО, что, согласно заявлению Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, способствует повышению качества услуг по обращению с отходами.
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#переработка
#подмосковье
#кашира
Врач Мясников пожаловался на неуважение в комментариях и удалил Telegram-канал
18 октября 2024, 10:19

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Врач общей практики и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников обнаружил множество неуважительных комментариев в Telegram-канал «Вопросы доктору», который он создал на днях и решил его удалить.
«То, что там бардак и неразбериха — полбеды. Это со временем могло бы структурироваться. Но 70% там просто неуважительных комм. То коротко отвечаю, то админа им подавай, то еще что. Удаляю канал и закрываю тему. Мне что: больше всех надо?!» — пишет Мясников.
Telegram-канал «Вопросы доктору» известный врач создал 14 октября.

Ранее Мясников назвал бредом сообщения о влиянии атмосферного давления на людей. По его словам, это все реакция на сообщения в СМИ. Не будь их, то и никаких скачков не будет. Психосоматика. Скачки давления никакого влияния не оказывают ни на пожилых, ни на чувствительных людей.

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В ленинском ЖК «Три квартала» ввели в эксплуатацию новостройку на 282 квартиры
18 октября 2024, 10:03

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Восемнадцатиэтажный дом с 282 квартирами, построенный в жилом комплексе «Три квартала» на территории Ленинского городского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новостройки составляет свыше 15,7 тыс. квадратных метров. Там расположены квартиры разных планировок — от однокомнатных до трёхкомнатных. На придомовой территории обустроены детские и спортивные площадки, а также зоны для выгула собак и места для отдыха», — говорится в сообщении.
Жилой комплекс «Три квартала» расположен в десяти минутах езды от метро «Домодедовская», в состав ЖК входит одиннадцать 18-этажных жилых корпусов.

Отмечается, что застройщики в Московской области создают за свой счёт всю необходимую для жителей новостроек социальную инфраструктуру. Эти работы ведутся в рамках договоров о комплексном развитии территории.

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#жильё
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Мужчина с пятисантиметровым пенисом рассказал о самой стыдной вещи в своей жизни
18 октября 2024, 09:49

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Анонимный пользователь Reddit с пенисом длиной 5 сантиметров рассказал про особенности своей интимной жизни. Об этом сообщает Ask Me Anything.
По словам мужчины, при росте 177 см он весит 99 кг, причем не от лишнего веса, а от развитой мускулатуры. Хотя он полностью здоров, длина его полового органа в эрегированном состоянии не превышает 5 см. По этой причине женщины часто отказывали ему и насмехались над ним.

Самый неприятный сексуальный опыт у мужчины произошел после знакомства с девушкой в клубе. Она попыталась заняться с ним оральным сексом, однако мужчина никак не мог возбудиться. В итоге девушка убежала от него и стала смеяться над ним вместе со своими подругами.

Лучшим сексом, как он заявляет, у него был с будущей женой. В настоящее время супруги ожидают появления на свет двойняшек. Мужчина рассказал, что недостаток в длине члена он компенсирует умелостью в прелюдиях.

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#любовь
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Загруженность дорог в Московской области утром 18 октября составила пять баллов
18 октября 2024, 09:43

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Утром 18 октября загруженность дорог Московской области достигла пяти баллов. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более одного миллиона автомобилей, что на 1% превышает средний показатель прошлого месяца.
Основные проблемы с движением возникают на пути в Москву по трассам А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Рублёво-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких манёвров.

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#дороги
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Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 18-20 октября
18 октября 2024, 09:32

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда электричек, курсирующих на Рижском и Курском направлениях, включая МЦД-2, будет меняться в ночное время с 18 по 20 октября из-за ремонта на станции Люблино-Сортировочное, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На станции Люблино-Сортировочное будет проходить завершающий этап ремонтно-путевых работ. Технологические «окна» назначены на период с 23:40 до 5:40 18-20 октября, в это время не будет движения по первому главному пути между станциями Люблино-Сортировочное и Царицыно», — говорится в сообщении.
В связи с работами поезда МЦД-2 из Подольска будут ходить станции Царицыно, а от станции Нахабино — до Курского вокзала. Кроме того, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а ряд составов временно отменят.

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#график
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Во дворах Дубны высадили около тысячи кустов
18 октября 2024, 09:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Около тысячи кустов пузыреплодника высадили во дворах Дубны, в которых в этом году провели комплексное благоустройство, растения станут живой изгородью между проездами и жилыми зонами с детскими площадками, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что высадка кустов стала уже не первым этапом озеленение в благоустроенном дворе дома №9 по Тверской улице.

«Двор стал более зелёный. Взамен пяти деревьев, которых пришлось убрать в ходе работ, посадили ещё около двадцати-тридцати», — сказал председатель совета Евгений Шипулин.
Как сообщил глава округа Максим Тихомиров, кусты пузыреплодника привезли в Дубну из города Мичуринск Тамбовской области, растениям около трёх лет. Специалисты утверждают, что при должном уходе их приживаемость составит сто процентов.

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Расписание на Ленинградском направлении изменится 18 октября и с 21 по 25 октября
18 октября 2024, 09:02

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В связи с плановыми ремонтными работами по модернизации инфраструктуры на Октябрьской железной дороге ожидается изменение расписания пригородных поездов Ленинградского направления 18 октября и с 21 по 25 октября 2024 года, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».
Расписание движения поездов МЦД-3 на участке Зеленоград — Крюково — Ипподром — Зеленоград — Крюково будет изменено, а некоторые поезда будут отменены.

Кроме того, некоторые пригородные поезда на маршрутах Москва — Тверь — Москва и Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены, а остальные продолжат работу с промежуточными остановками.

Ознакомиться с обновлённым расписанием можно на информационных стендах на вокзалах, находящихся под управлением АО «МТ ППК».

Актуальное расписание и информация о билетах доступны на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#маршрут
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Правительство РФ запретило три вида упаковки из полиэтилентерефталата
18 октября 2024, 07:53

Фото: iStock/monticelllo

С 1 сентября 2025 года правительство России запретило производство трех типов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ), согласно распоряжению №2827-р от 14 октября, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.
«Утвердить прилагаемый перечень видов продукции (товаров), производство и использование которых не допускается в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны», — отмечается в документе.

С 1 сентября 2025 года в России будет запрещено производство и использование ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности, за исключением упаковки голубого, белого, зеленого, коричневого цветов, а также бесцветной. Запрет также распространяется на многослойные ПЭТ-бутылки и упаковку с этикетками из поливинилхлорида, за исключением термоусадочных.

В соответствии с распоряжением правительства, Минпромторг должен ежегодно, начиная с 2026 года, предоставлять до 1 сентября согласованные с федеральными органами предложения по актуализации данного перечня продукции.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации решило сократить квоту на временное проживание мигрантов в два раза. На 2025 год выделено всего 5,5 тысячи разрешений, тогда как в 2024 году их количество превышало 10,5 тысячи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Бежавшая из Латвии многодетная семья планирует начать новую жизнь в России
ОНТ: уехавшая из Латвии многодетная семья планирует жить в Смоленской области
18 октября 2024, 04:42

Фото: istock/Jacob Wackerhausen

Многодетная семья, сбежавшая из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения, намерена поселиться в Смоленской области, сообщает белорусский телеканал ОНТ.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что семейная пара с десятью детьми, ранее проживающая в Риге, решила покинуть Латвию, из-за того что столкнулась с дискриминацией на фоне ухудшения условий для русскоязычных. Семья лишилась ряда социальных льгот и столкнулась с угрозами лишения родительских прав. Они быстро пересекли границу, воспользовавшись безвизовым режимом, введенным Белоруссией.

«Завтра семья Морозовых начнет новую жизнь в России. При поддержке российского фонда помощи многодетным семьям они переедут в Смоленскую область», — говорится в эфире телеканала.
Этот шаг стал для семьи возможностью избежать дальнейших притеснений и угроз в Латвии, где меры против русскоязычных граждан ужесточились.

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