Срыв ротации ВСУ и прорыв обороны в Новомихайловке : последние новости СВО

Фото: РИА НОВОСТИ
ВС РФ провели 22 успешные атаки на Марьинском направлении, ВСУ предприняли неудачную попытку ротации в районе Крынок. О том, на каком участке ВС РФ завладели 20% территории, читайте в материале «Радио 1».
Авдеевское направление
Российские войска зашли в Авдеевку и активно атакуют позиции ВСУ между Коксохимическим заводом и карьером, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
Портал приводит слова бойца группировки войск «Таврия», который подтвердил информацию о продвижении.
«Я могу подтвердить, что да: боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки», - рассказал военный.Марьинское направление
ВС РФ провели 22 атаки в районах Георгиевки и Красногоровки. Российские войска наносят удары с помощью артиллерии, ВСУ преимущественно используют беспилотники.
Также улучшены позиции на пути от Марьинки до Победы, удалось подвинуться на 1 км.
Купянское направление
ВС РФ завладели 20% населенного пункта Синьковка. Также зафиксировано продвижение российских бойцов в сторону Петропавловки, удалось занять окраины Кисловки. Войска двигаются на север от Табаевки.
Херсонское направление
Военный волонтер, политолог, автор канала « ЖИВОВ Z» Алексей Живов сообщил о неудачной попытке ВСУ произвести ротацию в районе Крынок.
«Последняя ротация на Крынках у противника прошла совсем плохо. Высадились, ушли обратно. Кто смог. С каждым днем противнику все сложнее проводить ротацию и цепляться за «плацдарм». Да и лодки скоро закончатся совсем», - заявил обозреватель.
Угледарское направление
В районе Новомихайловки ВС РФ перешли к штурму позиций противника: российским военным удалось проломить первые линии обороны ВСУ, взяв под контроль восточную часть села и лесные посадки около него.