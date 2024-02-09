Срыв ротации ВСУ и прорыв обороны в Новомихайловке : последние новости СВО

«Спикером на занятии стал директор маркетингового агентства Илья Шатаев. Он рассказал об особенностях работы агентства, самых интересных реализованных проектах и специфике работы в сфере маркетинга в настоящее время», — отмечается в сообщении.



На занятии школьники разработали собственные бизнес-планы. А замглавы Дмитровского округа Светлана Тарасова рассказала ребятам о мерах государственной поддержки и льготах, на которые могут рассчитывать молодые предприниматели.



Урок прошёл в рамках областного проекта «Предпринимательские классы», который реализуется по инициативе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнёва.



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