Срок военной службы в новых регионах до их вхождения в РФ засчитают в стаж

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Комиссия правительства РФ одобрила законопроект, который позволяет военным пенсионерам зачислять в свой страховой стаж период службы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в кабинете министров.
Выдвинутая российским Минтруда законодательная инициатива приравнивает период прохождения службы в новых российских регионах к службе в органах МВД, противопожарной службы или в Росгвардии. При этом, зачисление указанных сроков службы в стаж должно учитывать нормы закона, дающего гражданам новых регионов права на пенсионное обеспечение.
При этом учитывать срок военной либо приравненной к ней службы предлагают для тех, кто проходил её в ДНР после 7 апреля 2014-го, в ЛНР – после 27 апреля того же года, а в Запорожской или Херсонской областях — после 24 февраля 2022 года.
В случае его принятия, предлагаемый закон будет действовать и для тех граждан, которые въехали на территорию России до включения новых регионов в состав Российской Федерации.
Напомним, что в августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому стаж работы на госслужбе в новых регионах будет зачтен при поступлении на госслужбу.
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При этом учитывать срок военной либо приравненной к ней службы предлагают для тех, кто проходил её в ДНР после 7 апреля 2014-го, в ЛНР – после 27 апреля того же года, а в Запорожской или Херсонской областях — после 24 февраля 2022 года.
Напомним, что в августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому стаж работы на госслужбе в новых регионах будет зачтен при поступлении на госслужбу.
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