«Срок за сутенерство»: за что может «сесть» актер Деревянко, обвиняемый в мошенничестве

Звезду сериала «Беспринципные», российского актера Павла Деревянко подозревают в мошенничестве. С заявлением в полицию обратился предприниматель, который вложился в криптобизнес артиста. Редакция «Радио 1» расскажет, причастен ли он к преступной схеме и какой срок ему грозит за нарушение закона.