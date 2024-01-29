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США отказали в визе главе делегации России для участия в сессии ООН

МИД: США не дали визу главе делегации РФ Люкманову на сессию спецкомитета ООН
29 января 2024, 23:57
Фото: istockphoto/Askolds

Фото: istockphoto/Askolds

Главе делегации России, специальному представителю президента по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Артуру Люкманову Соединенные Штаты отказали в выдаче визы для участия в сессии в ООН по разработке конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом сообщил Андрей Акульчев, главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД РФ, передает ТАСС.
Акульчев отметил, что российская сторона обратилась к секретариату спецкомитета ООН с запросом об обеспечении полноценного участия делегации России в переговорах, но на это не последовало никакой реакции.

Он также подчеркнул, что данная ситуация свидетельствует о неспособности или нежелании прекратить действия США и Австрии, которые либо отказывают в выдаче виз российским дипломатам и экспертам, либо затягивают процесс рассмотрения.


Представитель РФ также указал на то, что секретариат спецкомитета ООН не смог организовать гибридный формат переговоров.

Это не первый случай, когда США отказывают в выдаче виз российским делегатам. В предыдущем случае, в марте 2023 года США отклонили запрос на визы для членов российской межведомственной делегации, планировавших участие в деятельности рабочей группы ООН по информационным и коммуникационным технологиям.

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В Армении осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
Житель Еревана устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда
29 января 2024, 23:22

Фото: istockphoto/Natalia POGODINA

В Ереване местный житель совершил акт вандализма возле памятника детям блокадного Ленинграда, передает РИА Новости.
Мужчина опрокинул венки и топтал ленту в цветах российского триколора. Записав свои действия на видео, которое было опубликовано в социальных сетях, мужчина, представившийся как Самвел Ширинян, выразил свое недовольство заявлениями официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она призвала предоставить ссылки на документы международных организаций, подтверждающие факты этнических чисток в Карабахе. Ширинян отметил, что не существует никаких документов о блокаде Ленинграда.

Ранее в другом городе России, Камышине, неизвестные осквернили братскую могилу участников Сталинградской битвы, поджигая цветы и пачкая фасад Вечного огня.

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Метеоролог Старков: «В Москву возвращается оттепельная погода»
29 января 2024, 21:30

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что столицу ожидает оттепельная погода.
«В Москву возвращается оттепельная погода несмотря на то, что наступает самое холодное время в году. Обычно на конец января - начало февраля приходятся народные морозы. Как правило, среднесуточная температура в этот период достигает самых низких в среднегодовом цикле значений. Но благодаря мощному потоку атлантического тепла этот тренд будет сломлен, а погода, ко всему прочему, будет ещё и облачной», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Старков.

Он добавил, что при этом со среды в Москве пойдёт мокрый снег с дождём.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве уже завтра, 30 января, ожидаются мокрый снег и морось.

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#морозы
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В Подмосковье начали создавать холодильники для хранения саженцев и сеянцев
29 января 2024, 19:08

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На подмосковных лесопожарных станциях, в питомниках и лесничествах начали создавать снежные кучи и ледники для хранения посадочного материала. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Устойчивый и обильный снежный покров этой зимой способствует созданию снежных хранилищ для временного размещения посадочного материала. Саженцы и сеянцы предназначены для искусственного лесовосстановления этой весной в рамках нацпроекта «Экология». Работы уже начались на территории Дмитровского и Орешковского лесных питомников», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
Специалисты лесного хозяйства заранее подготовили площади для хранилищ ближе к местам будущих посадок. Затем они собрали снег в кучи или завезли его в хранилища, накрыли соломой и опилками. Созданные таким образом воздушные подушки поддержат внутри ледников и снежных куч минусовую температуру до середины весны. Это позволит сохранить корневую систему саженцев и сеянцев

Баженов добавил, что создание снежных укрытий запланировано на территории всех 19 лесничеств.

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#подмосковье
#московская область
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Проживающие в Московской области блокадники получили выплаты и почётные знаки
29 января 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Проживающие в Подмосковье жители блокадного Ленинграда получили выплату и почётные знаки к 80-летнему юбилею освобождения города от фашистской блокады, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области в понедельник.
В Подмосковье – свыше 600 участников обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Самая старшая блокадница области, 105-летняя Ксения Васильевна Обухович, проживает в Королёве.
«Ветераны получили региональную выплату 3 тыс рублей и федеральную выплату 50 тыс рублей. Кроме того, те, кто пережил блокаду города, были награждены почётными знаками «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», – рассказала глава министерства Людмила Болатаева.
Помимо этого, в Минсоцразвития напомнили, что жителям блокадного Ленинграда с 1 декабря прошлого года доступен бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Ветеран может бесплатно взять с собой одного сопровождающего.

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#блокада ленинграда
#выплаты
#великая отечественная война
#подмосковье
#московская область
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Рогозин признался, что написал две грустные песни
29 января 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/ronstik

Сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился, что написал две грустные песни.
Однако, отметил он, исполнять для кого-либо композиции пока не готов.

«Я написал там две песни, но они очень грустные. Не пишется там ничего, не до творчества. Всёе там сурово. Весёлые песни могут петь те, кто не на фронте. Там другое слушают. У меня одна из этих песен написана от имени войны», — поделился в беседе с Газета.ру Рогозин.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что ВСУ следили за работой журналистов «Россия 24» с помощью беспилотника и преднамеренно нанесли удар по ним. По его словам, нападение журналистов «Россия-24» совершено 22 ноября в 14.40 в 4 км от линии соприкосновения. ВСУ наблюдали за Борисом Максудовым и его коллегами с помощью БПЛА.

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#россия
#дмитрий рогозин
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#песня
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В Подмосковье в 2024 году планируют завершить рекультивацию шести полигонов ТБО
29 января 2024, 18:00

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области в этом году завершат рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов в шести городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«Сейчас в работе шесть полигонов с плановым сроком завершения в 2024 году. Это «Егорьевский» в городском округе Егорьевск, «Воловичи» в Коломенском городском округе, «Сафоново» в Раменском, «Лесная» в Серпухове, «Непейно» в Дмитровском городском округе и «Шатурский» в Шатурский. Суммарная площадь рекультивируемых объектов превышает 133 га», – рассказали в министерстве «Интерфаксу».
В 2019 году в регионе стартовала масштабная программа рекультивации свалок в рамках федерального проекта «Чистая стана» национального проекта «Экология». А в 2020-м в Подмосковье закрыли последний, 39-й, полигон твёрдых бытовых отходов.

К началу прошлого работы удалось завершить на 17 объектах.

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#мусор
#тбо
#рекультивация
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье выявили порядка тысячи нарушений через «Безопасный регион»
29 января 2024, 17:55

Фото: ГУСТ МО

Более тысячи нарушений содержания территорий, выявленных через камеры «Безопасный регион», устранено с начала января. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Благодаря камерам «Безопасный регион» инспекторы ГУСТ могут мониторить качество отработки служб на местах.

«С начала месяца в Подмосковье устранено 1 064 замечания в содержании, зафиксированных инспекторами с помощью камер «Безопасный регион». Специалисты прекрасно знают, что если затянуть с выполнением, можно получить штраф. Вовремя отреагировали и привели территории в порядок коллеги из Реутова, Серебряных Прудов, Наро-Фоминского, Королева и Восхода — 100% отработка», — рассказала Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что работы по устранению нарушений продолжаются в Истре, в Коломенском, в Балашихе, в Зарайске и Серпухове.

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#качество
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#светлана аипова
#густ
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При обстреле Донецка погибли три человека
29 января 2024, 17:46

Фото: iStock/Yury Karamanenko

При обстреле Донецка с украинской стороны погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В результате обстрела противником Калининского района Донецка из РСЗО «Град» по предварительным данным погибли три человека», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что еще три мирных жителя получили различные ранения. Среди них - две женщины 1963 и 1999 г.р., и мужчина 1999 г.р. Они находятся под присмотром врачей.

Кроме того, при обстреле повреждения получили два дома и по меньшей мере три объекта гражданской инфраструктуры.

23 января снаряд Вооруженных сил Украины влетел на территорию дома культуры в Куйбышевском районе Донецка. В результате атаки пострадали два человека, занимающие должности в общественной приемной главы ДНР Дениса Пушилина.

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#мужчина
#дома
#telegram
#пушилин
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ЦППК за прошлый год перевезла более полумиллиарда пассажиров
29 января 2024, 17:44

Фото: пресс-служба ЦППК

На поездах Центральной ППК в 2023 году проехали 556 млн пассажиров. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на пресс-службу компании.
«В основном люди путешествовали по Ярославскому, Казанскому и Курскому направлениям, а самым популярным месяцем стал октябрь. Ярославское направление сохраняет среди пассажиров ЦППК статус самого популярного. В прошлом году там проехали 106 млн раз. А чаще всего поездки совершали в сентябре и октябре – по 50 млн», – пояснили в пресс-службе.
В компании напомнили, что ЦППК – крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. В 2023 году компания начала работу на двух новых линиях МЦД – третьем и четвёртых диаметрах.

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#подмосковье
#московская область
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