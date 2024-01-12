США вводят новые санкции против России из-за передачи Москве ракет из КНДР

США вводят санкции в отношении трех российских компаний и одного физического лица из-за якобы передачи РФ ракет из КНДР, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Слова шефа Госдепартамента уже распространила пресс-служба американского дипломатического ведомства.
Как поясняет ТАСС, рестрикции вводятся в отношении российской государственной авиакомпании «224-й летный отряд» и лично её директора Владимира Михейчика. Кроме того, ограничения введены в отношении полигонов Ашулук и Владимировка в Астраханской области.
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Кирби утверждает, что КНДР якобы поставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Примечательно, что никаких доказательств своих слов Кирби не привел.
Официальный представитель МИД Республики Корея Им Су Сок сообщил, что Южная Корея крайне обеспокоена ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж и намерена донести свою позицию о недопустимости подобных действий в рамках заседаний Совета Безопасности ООН.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет. Он добавил, что британская и американская разведки регулярно говорят об этом, однако не предоставляют никаких доказательств.
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Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Кирби утверждает, что КНДР якобы поставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Примечательно, что никаких доказательств своих слов Кирби не привел.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет. Он добавил, что британская и американская разведки регулярно говорят об этом, однако не предоставляют никаких доказательств.
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Артем Путинцев