Стал известен декабрьский график приёма граждан в правительстве Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Опубликован график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на декабрь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что органы власти должны внимательно прислушиваться к обращениям жителей.
График приёма граждан в приёмной правительства Московской области на декабрь 2023 года
|Дата
и время приёма
|Фамилия, имя, отчество руководителя
|
Должность руководителя
|1
|2
|3
|6 декабря
|15.00
|ФИРСОВ
|Министр экологии и природопользования
|Тихон Михайлович
|Московской области
|7 декабря
|БРОНШТЕЙН
|Министр образования
|с 10.00
|Илья Михайлович
|Московской области
|с 15.00
|ГАРИБЯН
|Министр Правительства
|Артур Петросович
|Московской области по государственному
|надзору в строительстве
|8 декабря
|САМАРИН
|Министр энергетики
|с 10.00
|Александр Юрьевич
|Московской области
|с 15.00
|ПРЯНЧИКОВ
|Министр экономики и финансов
|Дмитрий Александрович
|Московской области
|с 15.00
|КУЗНЕЦОВ
|Министр культуры и туризма
|Василий Сергеевич
|Московской области
|11 декабря
с 10.00
|ДОРКИНА
Ирина Сергеевна
|Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области
|с 15.00
|АДИГАМОВА
Наталья Александровна
|Министр имущественных отношений Московской области
|1
|2
|3
|13 декабря
с 10.00
с 15.00
|САПАНЮК
Алексей Иванович
КАРАСЕВ
Кирилл Анатольевич
|Министр здравоохранения Московской области
Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области
|14 декабря
с 10.00
с 15.00
|ХАЙКИН
Михаил Владимирович
МУРАШОВ
Владислав Сергеевич
|Министр благоустройства Московской области
Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
|15 декабря
с 10.00
|ВЕЛИХОВСКИЙ
Антон Алексеевич
|Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
|18 декабря
с 15.00
с 15.00
|МАСЛЕНКИНА
Наталия Александровна
ЗИНОВЬЕВА
Екатерина Анатольевна
|Заместитель Председателя Правительства Московской области
Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
|19 декабря
с 15.00
с 15.00
|НАГОРНАЯ
Мария Николаевна
КУРТЯНИК
Надежда Васильевна
|Заместитель Председателя Правительства Московской области
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
|20 декабря
с 10.00
с 15.00
|АИПОВА
Светлана Зинюровна
СТРИГУНКОВА
Светлана Анатольевна
|Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области
Первый заместитель Председателя Правительства Московской области
|21 декабря
с 10.00
с 15.00
с 15.00
|ФЕДОТОВА
Инна Аркадьевна
АБАРЕНОВ
Дмитрий Александрович
БАЖЕНОВ
Олег Валерьевич
|Министр жилищной политики Московской области
Министр физической культуры и спорта Московской области
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области
|1
|2
|3
|22 декабря
с 10.00
|БОЛАТАЕВА
Людмила Сергеевна
|Министр социального развития Московской области
|25 декабря
с 15.00
с 15.00
|ЛОКТЕВ
Владимир Александрович
ГРИДНЕВ
Юрий Витальевич
|Министр строительного комплекса Московской области
Начальник Главного управления культурного наследия Московской области
|26 декабря
с 15.00
с 15.00
|ДУХИН
Вячеслав Вячеславович
КОВАЛЕВА
Елена Владимировна
|Заместитель Председателя Правительства Московской области
Министр территориальной политики Московской области
|27 декабря
с 10.00
с 10.00
|ФОМИН
Максим Александрович
ГЕРЖИК
Алексей Дмитриевич
|Первый заместитель Председателя Правительства Московской области
Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области
|28 декабря
с 10.00
с 15.00
|ФЕДИНА
Ольга Николаевна
ОКУДЖАВА
Хатиа Зауриевна
|Руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области»
Советник Губернатора
Московской области (в ранге министра)
ГРАФИК
приема граждан в приёмной правительства Московской области
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на декабрь 2023 года
|Дни приема
|Время приема
|4 декабря
|с 10-00 до 14-00
|5 декабря
|с 10-00 до 14-00
|11 декабря
|с 10-00 до 14-00
|12 декабря
|с 10-00 до 14-00
|18 декабря
|с 10-00 до 14-00
|19 декабря
|с 10-00 до 14-00
|25 декабря
|с 10-00 до 14-00
|26 декабря
|с 10-00 до 14-00
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