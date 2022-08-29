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Стало известно о конкурсе на реконструкцию стадиона «Спартак» в Луховицах

29 августа 2022, 14:53

Объявлен конкурс на реконструкцию стадиона «Спартак» в городском округе Луховицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс на реконструкцию стадиона «Спартак» в городском округе Луховицы», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.


В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных работ, подготовкой проектной и разработкой рабочей документаций, выполнением работ по реконструкции стадиона «Спартак» МБУ «ФОК им. Борзаковского» в Луховицах.

Реконструкция будет проведена в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счёт средств бюджетов региона и городского округа Луховицы.

Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.





Фото © istockphoto.com
#луховицы
#стадион
#реконструкция
#благоустройство
#московская область
Россиянам хотят ограничить количество SIM-карт в одни руки
Ъ: россиянам хотят запретить покупать более 20 SIM-карт
25 июля 2024, 04:17

Фото: iStock/Anton Gaev

В России могут ограничить до 20 штук количество приобретаемых на один паспорт SIM-карт. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные операторов мобильной связи и Минцифры РФ.
В настоящее время в Госдуме рассматривают возможность внесения требования об ограничении продажи SIM-карт россиянам до 20 штук в одни руки. Изменения войдут во второе чтение поправок к законам «О связи» и «О биометрии».

Операторы мобильной связи, с которыми связалось издание, согласились с нововведениями.

Ранее, 21 июня, на выставке-форуме «Россия» обсудили проблемы регулирования рынка SIM-карт. В частности рассматривалось распространение «серых» SIM-карт, которые являются серьезной угрозой безопасности страны, поскольку ими в основном пользуются террористы, мошенники и спецслужбы Украины.

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#сим-карты
#россия
#ограничения
#россияне
#госдума
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В Госдуме предложили изображать на купюрах и монетах героев СВО и освобождённые города
В ГД предложили изображать героев СВО и освобождённые города на купюрах
25 июля 2024, 03:13

Фото: iStock/IUshakovsky

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова от партии «Справедливая Россия – За правду» предложила наносить на обновлённые российские банкноты и монеты изображения погибших героев СВО и освобождённых городов. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что соответствующее письмо Лантратова направила председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

Парламентарий указала на то, что изображения должны наноситься не на монеты, выпускаемые малым тиражом, а на массовые, которые активно используются россиянами. Это позволит увековечить память об освобождённых в ходе СВО городах и погибших героях.

Лантратова предложила изобразить следующие города на купюрах: Соледар – 50 рублей, Артёмовск – 100 рублей, Работино – 200 рублей, Луганск – 500 рублей, Донецк – 1000 рублей, Авдеевка – 2000 рублей и Мариуполь – 5000 рублей.

А на монеты, помимо портретов погибших участников СВО, предлагается наносить изображения военной техники.

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#банк россии
#госдума
#деньги
#сво
#военные
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В России могут запретить работу алкомаркетов в выходные
Депутат Хамзаев: необходимо запретить работу алкомаркетов в РФ по выходным
25 июля 2024, 03:01

Фото: iStock/ipopba

Необходимо запретить работу российских алкомаркетов в выходные дни. С таким предложением в беседе с РИА Новости выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Он добавил, что приступил к разработке соответствующего законопроекта.

По словам Хамзаева, данный запрос, поступающий от россиян, является вторым по популярности после принятого закона о запрете «наливаек».

Также депутат указал на необходимость законодательного определения понятия «алкомаркет». По его словам, таковым является не простой супермаркет, а магазин, в котором алкоголь составляет 70% от всего ассортимента.

Напомним, что 1 апреля текущего года вступил в силу закон о запрете продажи спиртного в «наливайках» на первых этажах жилых домов.

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#алкоголь
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#госдума
#депутат
#законопроект
#запрет
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Полицейский занялся сексом на улице с пьяной стажёркой
В Британии полицейский написался со стажёркой и занялся с ней сексом на улице
25 июля 2024, 02:43

Фото: iStock/M-Production

В Великобритании уволили полицейского, который напился с одной стажёркой и занялся сексом с другой прямо на улице, сообщает Evening Standard.
Отмечается, что инцидент произошёл 26 августа 2022 года. Констебль Ридваан Зина выпивал вместе с коллегами в пабе в Лондоне. Ближе к утру опьяневший полицейский поцеловал свою стажёрку, но покинул бар уже с другой.

Пара решила заняться сексом, однако денег на номер в гостинице не оказалось. Тогда они нашли укромное место на улице. Спустя несколько дней стажёрка написала заявление на Зину, поскольку после произошедшего была сбита с толку.

Несмотря на отсутствие уголовных обвинений, суд предписал уволить его со службы.

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#полицейские
#великобритания
#секс
#суд
#инцидент
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Песков выступил за возвращение доступа к Instagram* в России
24 июля 2024, 23:45

Фото: iStock/bigtunaonline

Доступ к Instagram* в России следует возобновить как можно раньше, однако в текущих условиях требуются жёсткие ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на Фестивале новых медиа в «Сенеже».
Он подчеркнул, что возобновить доступ к соцсети необходимо. Однако важно помнить, что в настоящее время Россия находится в условиях конфликта, которые требуют введения серьёзных ограничений. К ним следует отнестись с пониманием, призвал Песков.

При этом возобновить доступ россиян к платформе можно будет, когда потребность в ограничениях станет минимальной. В это время площадка станет ещё одной платформой, через которую можно будет доносить позицию России до остального мира.

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#дмитрий песков
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#россия
#соцсети
#запрет
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В ВКС РФ назначили новых командиров
Замглавкома ВКС РФ назначили командующего дальней авиацией Кобылаша
24 июля 2024, 22:53

Фото: istock / vladj55

Заместителем Главнокомандующего Воздушно-космических сил назначили командующего дальней авиацией Сергей Кобылаш. Его предыдущую должность займет генерал-майор Сергей Кувалдин. Об этом сказано на сайте Минобороны РФ.
Кобылаш Сергей Иванович родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова (1987), Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина (1994), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2012).

Служил на нескольких должностях от летчика до командующего дальней авиацией. Владеет квалификацией летчика-снайпера. Указом российского президента Владимиром Путиным от 14 октября 2008 года за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе присвоено звание Героя России.

Награжден медалью «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За военные заслуги» и орденом Мужества.

Ранее стало известно, что следствие по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова завершено. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#минобороны рф
#военные
#операции
#вс рф
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Ивлеева оплатила все долги
Baza: Ивлеева выплатила почти 21 млн рублей, полностью погасив долг перед ФНС
24 июля 2024, 22:20

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева оплатила все долги перед налоговой. Как сообщает Телеграм-канал Baza, за последние несколько дней она заплатила 20,9 млн рублей.
На 19 июля у Ивлеевой значился долг в размере 20,9 млн рублей — с конца мая он вырос почти в 2 раза. Ведущей грозил запрет на выезд из Российской Федерации и арест счетов. Под санкции попали несколько земельных участков блогерши, ее квартира, автомобиль Lamborghini и денежные счета.

19 июля она выплатила больше 11 млн рублей, в начале этой недели она полностью погасила оставшуюся часть долга в размере 8,6 млн рублей. В связи с этим судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении Ивлеевой.

Деньги уже дошли до ФССП. Судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении Ивлеевой.

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#деньги
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#фссп
#производство
#долги
#приставы
#запрет
#блогер
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Следствие закончило работу по делу генерала Попова
Бастрыкин: по делу генерала Попова завершены следственные действия
24 июля 2024, 21:52

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Завершено следствие по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в разговоре с «Российской газетой».
Он пояснил, что все действия в рамках расследования уже выполнены и Попов совместно со вторым фигурантом, предпринимателем Сергеем Моисеевым, ознакамливаются с материалами уголовного дела.

Ивана Попова арестовали 17 мая. По информации следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, закупленные военно-гражданской администрацией в Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Стоимость материалов насчитывает более 130 млн рублей. Указано, что Попов действовал в составе организованной группы вместе Моисеевым, а также с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который скончался летом 2023 года.

Ранее Попов обжаловал домашний арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следствие
#интервью
#вс рф
#ск
#бастрыкин
#минобороны рф
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Следком предложил заместить трудовых мигрантов специалистами-россиянами
СКР предложил сформировать дорожную карту по найму граждан вместо мигрантов
24 июля 2024, 21:23

Фото: istock / Oleg Elkov

Следственный комитет РФ выступил с предложениями по совершенствованию миграционного законодательства. Они опубликованы в Телеграм-канале ведомства.
Как считает Глава СК Александр Бастрыкин, трудовых мигрантов необходимо заменить россиянами.

В первую очень нужно провести аудит и определить, сколько вообще иностранцев нужно, а затем составить дорожную карту по их замещению — «обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий».

Также предложено организовать систему, в которой безработные смогут ездить в другие регионы на конкретные объекты, где не хватает рабочей силы. Это должно делаться с официальным трудоустройством, общежитием и другими сопутствующими вещами.

СК предложил обязать работодателей обеспечить трудовых мигрантов жилищем, оплачивать компенсацию за стоимость билетов и создавать некий депозит, если мигранта будут выдворять из России. Также Бастрыкин предлагает ввести персональную ответственность работодателя на случай, если у иностранного гражданина будут нарушения в документах.

Компании, в которых работают российские граждане, предложено поощрять, а нанимателей мигрантов обложить дополнительным налогом. В перечне также есть написание закона, по которому дети иностранцев обязаны знать русский язык, чтобы учится в школе.

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