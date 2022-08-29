Стало известно о конкурсе на реконструкцию стадиона «Спартак» в Луховицах

Объявлен конкурс на реконструкцию стадиона «Спартак» в городском округе Луховицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных работ, подготовкой проектной и разработкой рабочей документаций, выполнением работ по реконструкции стадиона «Спартак» МБУ «ФОК им. Борзаковского» в Луховицах.
Реконструкция будет проведена в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счёт средств бюджетов региона и городского округа Луховицы.
Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.
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