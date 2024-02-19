Стало известно, за выращивание какого цветка может грозить тюрьма

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Выращивание на садовом участке ипомеи трехцветной может привести к штрафу и даже к реальному уголовному наказанию. Об этом рассказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.
«Если количество вьюнов ипомеи превышает десять на участке, независимо от стадии развития, то физические лица могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на сумму в пять тысяч рублей», - цитирует РИА Новости Гаврилова.
При этом до двух лет тюрьмы можно получить, если на участке растет более ста вьюнов ипомеи трехцветной. Также чревато реальным уголовным наказанием хранение или получение трех граммов семян данного цветка.
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