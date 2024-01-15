Старый Новый год в подмосковных парках отпраздновали более 14 тыс человек





«13 января на праздник «Хороводы, снеговики и сдобы» пришли более 7 тысяч человек, в воскресенье, 14 января, — почти 7 тысяч человек побывали на мероприятии «Ёлки, санки, парки», — отмечается в сообщении.

Праздники были организованы более чем в 70 парках культуры и отдыха Подмосковья. Гостей ждали новогодние балы, веселые концерты, конкурсы и квесты, а также спортивные развлечения: такие как метание снежков, взятие ледовой крепости, турнир по хоккею в валенках и многое другое. В некоторых парках устроили театрализованные представления, гостей приглашали принять участие в мастер-классах и сделать памятный снимок в тематической фотозоне.В 2024 году планируют благоустроить «Летний парк» в ЛюберцахВ Подмосковье началась экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!»В Подмосковье опубликована карта площадок для крещенских купаний