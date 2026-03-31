Стартовал приём заявок на XXIII сезон конкурса «Моя страна — моя Россия»

31 марта 2026, 18:27

Фото: moyastrana.ru

В России открыли приём заявок на XXIII сезон Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Проект входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и направлен на социально-экономическое развитие сёл, малых и больших городов.





XXIII сезон конкурса приурочили к Десятилетию науки и технологий и Году единства народов России. В 2026 году организаторы предусмотрели 12 номинаций. Они охватывают ключевые направления развития регионов: от культуры и здоровья до науки и цифровой среды.



Конкурс объединяет три категории участников: от 14 до 17 лет, от 18 до 35 лет (включая номинации без возрастных ограничений — «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы») и дети до 13 лет в спецноминации «Сказки народов моей страны».



Авторы проектов получат экспертную оценку работ, шанс выйти в финал и войти в число 24 победителей, а также гранты и поддержку для реализации инициатив. Победители смогут пройти интенсивы в Центре знаний «Машук» и обучение во Всероссийском детском центре «Океан», и подать заявку на грант Росмолодёжи до 1,5 млн рублей.



Подать заявку можно до 31 мая. Узнать подробную информацию и пройти регистрацию можно на сайте.