Суд отказался приговаривать Кагарлицкого* к тюремному заключению

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Социолога Бориса Кагарлицкого* освободили из под стражи в зле суда, сообщает «Комиинформ».
Верховный суд Коми наложил на фигуранта уголовного дела штраф в размере 609 тысяч рублей, при том, что сторона обвинения запрашивала для социолога 5,5 лет лишения свободы.
Кагарлицкий* был задержан летом текущего года по делу об оправдании терроризма. В своем телеграм-канале он разместил видеозапись, на котором видно взрыв на Крымском мосту, произошедший в 2022 году. Кагарлицкий сопроводил ролик подписью, которая привлекла внимание правоохранителей.
Суть предъявленных обвинений социолог не признавал и настаивал, что терроризм не оправдывал, а название ролика сделал таким, чтобы привлечь внимание.
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*внесен Минюстом в реестр иноагентов
Кагарлицкий* был задержан летом текущего года по делу об оправдании терроризма. В своем телеграм-канале он разместил видеозапись, на котором видно взрыв на Крымском мосту, произошедший в 2022 году. Кагарлицкий сопроводил ролик подписью, которая привлекла внимание правоохранителей.
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*внесен Минюстом в реестр иноагентов
Анастасия Крестьянова