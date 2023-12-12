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Суд отказался приговаривать Кагарлицкого* к тюремному заключению

Социолога Кагарлицкого* приговорили к штрафу в 609 тыс. руб. и освободили
12 декабря 2023, 13:23
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Социолога Бориса Кагарлицкого* освободили из под стражи в зле суда, сообщает «Комиинформ».
Верховный суд Коми наложил на фигуранта уголовного дела штраф в размере 609 тысяч рублей, при том, что сторона обвинения запрашивала для социолога 5,5 лет лишения свободы.

Кагарлицкий* был задержан летом текущего года по делу об оправдании терроризма. В своем телеграм-канале он разместил видеозапись, на котором видно взрыв на Крымском мосту, произошедший в 2022 году. Кагарлицкий сопроводил ролик подписью, которая привлекла внимание правоохранителей.


Суть предъявленных обвинений социолог не признавал и настаивал, что терроризм не оправдывал, а название ролика сделал таким, чтобы привлечь внимание.

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Путин подписал закон, разрешающий УДО для женщин с детьми до четырех лет
12 декабря 2023, 13:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет применять механизм условно-досрочного освобождения для женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести, при этом имеющих ребенка в возрасте до 4 лет. Данный документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что данный документ позволяет расширить возможности для соблюдения прав материнства и детства, а также поможет сохранить родственные связи отбывающих наказание осужденных женщин и снизить количество женщин, которые содержатся в местах лишения свободы вместе с детьми.

По старым нормам, условно-досрочное освобождение могло применяться только в том случае, если осужденная беременная женщина или женщина, у которой есть ребенок до трех лет, после фактического нахождения под стражей не менее одной четверти срока.

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Льготная ипотека в России под 2% годовых: как получить кредит, особенности программы
Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей
12 декабря 2023, 12:51

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Российские банки приступили к выдаче новых льготных жилищных кредитов. О том, что из себя представляет арктическая ипотека, кто может на нее претендовать, и какие особенности нужно учесть, расскажет редакция «Радио 1».

Арктическая ипотека: что это


Льготная программа «Арктическая ипотека» представляет собой меру господдержки, которая позволяет приобрести или построить жилье в кредит по ставке до 2% годовых в арктических населенных пунктах России. Программа была запущена осенью 2023 года, а в ее проектном финансировании уже приняли участие крупные российские банки.

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Арктическая ипотека: какие города подходят под условия программы


В льготном кредитовании принимают участие Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, часть Архангельской области, часть республики Саха, часть Красноярского края и Республика Коми.


Кто может получить Арктическую ипотеку


Чтобы принять участие в программе льготного кредитования, возраст супругов не может быть больше 35 лет, также обязательным условием является российское гражданство. Претендовать на арктическую ипотеку могут одинокие родители, которые воспитывают одного или более несовершеннолетних детей. Кроме того, получить ипотечное жилье могут беженцы из Украины, медики, учителя, проработавшие в городе или поселке Арктики более пяти лет, специалисты приоритетных отраслей развития.

Особенности арктической ипотеки


Для участия в программе льготной ипотеки, россияне должны внести первый взнос от 15%. Займ выдается на 20 лет под 2% годовых. Оставшиеся проценты покрывает государство. Претендовать на арктическую ипотеку можно один раз. В больших городах кредит предоставят на покупку жилья в новостройке. В сельской местности можно рассчитывать как на новое жилье, так и на вторичное.

Сумма жилья рамках программы не превышает 6 млн рублей.


Как получить арктическую ипотеку


Если россиянин соответствует условиям программы, то процесс получения кредита не отличается от оформления классической ипотеки. В первую очередь следует ознакомиться с параметрами программы, затем рассчитать условия кредита. Этом можно сделать самостоятельно с помощью ипотечного калькулятора, или обратившись к специалисту в отделении банка.

Затем следует этап предоставления в кредитную организацию необходимых документов. Как правило, в пакет входят паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, справка 2-НДФЛ. Далее в банк направляется заявка на кредит, после чего оформляется ипотечный договор.

Путин поручил расширить дальневосточную ипотеку


Президент России Владимир Путин поручил увеличить максимальную сумму ипотечного кредита по дальневосточной ипотеке с 6 млн до 9 млн рублей. Правительство должно рассмотреть поручение главы государства до 15 декабря. Также президент распорядился о распространении льготных условий на работников оборонно-промышленного комплекса.

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Президент обратил внимание на то, что претендентами на получение арктической ипотеки должны стать участники спецоперации. То, что эту категорию лиц не включили в перечень лиц, имеющих право на участие в программе, Владимир Путин назвал упущением.

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#жильё
#владимир путин
#банки
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#кредит
#программа
#россияне
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Досрочно завершили капремонт на станции Павловский Посад
12 декабря 2023, 12:07

Фото: пресс-служба ЦППК

ЦППК досрочно завершила капитальный ремонт станции Павловский Посад. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
Капитальной ремонт на станции Павловский Посад в Московской области завершили с опережением графика. Нас сегодняшний день ЦППК полностью обновила и подготовила всю необходимую пассажирскую инфраструктуру.

Стоит отметить, что станция Павловский Посад является одной из самых востребованных на Горьковском направлении. Со станции ежегодно отправляется более 2 млн пассажиров. Её привели к современному стандарту качества. 

В рамках капремонта заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, полностью обновили ограждения и смонтировано эргономичное светодиодное освещение. Помимо этого, асфальтовое покрытие заменили на брусчатку с линиями безопасности и поставили новые урны и удобные лавочки.

Стоит отметить, что на  Горьковском направлении также ведутся работы по реконструкции остановочных пунктов Вохна и Казанское. 

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#павловский посад
#станция
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#цппк
#станции
#московская область
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В Москве частично возобновили регистрацию авто и выдачу прав
ГИБДД Москвы: частично возобновлена регистрация авто и выдача водительских прав
12 декабря 2023, 11:51

Фото: iStock/mesteban75

В Москве частично возобновили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав. Об этом столичная Госавтоинспекция написала в телеграм-канале.
Отмечается, что в дальнейшем будет обновлены данные о работе инспекции по мере восстановления работы систем. По информации ведомства, возобновлено оказание государственных услуг в подразделениях, которые расположены во флагманских многофункциональных центрах.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД произошёл технический сбой в работе информресурсов. Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений приостановлена на время. Это уже не первый сбой за последнее время. В октябре из-за крупного сбоя зависла система регистрации транспорта.

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#гибдд
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#сбой
#данные
#регистрация
#авто
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Проект Подмосковья «Добрая комната» стал призером финала премии #МЫВМЕСТЕ
12 декабря 2023, 11:41

Фото: пресс-служба партии

Подмосковный проект «Добрая комната» занял второе место в финале премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Проект Московской области стал серебряным призером номинации «Здоровье нации». 

«Искренне рада, что столь важный проект добился такого результата. Дарить добро и поддерживать детей — бесконечно важно. Благодарю всех, кто поддерживал проект и голосовал за него», — отметила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Проект работает с 2019 года и реализуется на базе медицинских учреждений, где оказывают помощь детям. В рамках программы для детей создаются пространства,в которых они могут поиграть в настольные игры, почитать книги или позаниматься на спортивных снарядах пока находятся на лечении.

Стоит отметить, что в Подмосковье на дынный момент реализовано около ста в подобных пространств, которые были сделаны в рамках проекта.

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#проект
#игры
#медучреждения
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В России не выполнили план по сборке советских самолетов
«Ъ»: Казанский авиазавод в этом году соберёт только один из трёх Ту-214
12 декабря 2023, 11:34

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В 2023 году Казанский авиазавод, который производит самолет Ту-214, разработанный в Советском Союзе, сможет собрать и передать заказчику лишь один из трёх запланированных лайнеров, а эксплуатировать его начнут в 2024 году, ссылаясь на несколько источников пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что самолет в данный момент на стадии финальной сборки. Другие источники заверяют, что в процессе технической приемки. Также есть расхождения в сведениях о заказчике: самолёт нужен специальному летному отряду «Россия» или МЧС.

Программа развития гражданской авиаотрасли до 2030 года, которую приняли в июне 2022 года, предусматривает поставку 3 самолетов Ту-214 до конца нынешнего года, но производитель уже не успеет выполнить план.
Известно, что твердых контрактов на этот лайнер в отрасли так и не появилось. У компаний вызывают вопросы как высокий расход топлива, так и экипаж из трех человек.

По данным на конец 2023 года все пункты программы развития авиации не реализовали. На несколько лет из-за неготовности двигателя сдвинулись  поставки Ил-114-300, не удалось выполнить планы производства  Л-410 (вместо него РФ  и Белоруссия планируют создать новый самолет), а Superjet 100 (импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100) пока отправлялся  в воздух с российскими двигателями, хотя его поставки уже должны были стартовать. Информацию подтвердили ещё летом.

Сообщается и об отставании по срокам самолета ТВРС, а запуск МС-21 в отечественной комплектации перенесли на неопределенный срок. 

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#россия
#самолет
#новости
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В Superjob раскрыли, почему россиянам-релокантам на самом деле отказывают в работе
В Superjob объяснили, почему уехавшим за границу россиянам отказывают в работе
12 декабря 2023, 11:33

Фото: IStock/fizkes

В России выступили против найма на работу релокантов. Об этом сообщил начальник отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрий Мыльников.
Однако пока трудовой кодекс не запрещает работать на российскую компанию из другой страны, а письмо министерства юридической силы не имеет. Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров отметил, что сегодня релокантам отказывают в работе не потому, что они живут не в России, а из-за недостаточной квалификации. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«Сейчас не отказывают релокантам, потому что они релокантам. Ведь их сначала приглашают на собеседования, уже зная, что они не в России, работодатель тратит своё время. Поэтом если кто-то думает, потому что ему отказали, потому что он не в России, то он ошибается. Скорее всего, ему отказали по какой-то другой причине, например, квалификации недостаточно», — отметил Захаров.
Специалист подчеркнул, что работодатели не любят озвучивать реальную причину отказа. Она может быть не очень приятна для соискателя.
«Раньше придумывали причину по типу: мы искали мужчину, а вы женщина, или мы искали человека младше 45, а сегодня ссылаются на то, что человек не из России», — добавил собеседник.
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#россияне
#переезд
#работа
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Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартует с 28 ноября
12 декабря 2023, 11:32

Фото: iStock/Motortion

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» пройдет с 28 ноября по 25 декабря 2023 года. К участию приглашаются ученики 1-9 классов.
Для того, чтобы принять участие в олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с возможностью выхода в интернет. Участие бесплатное.

Цель олимпиады заключается в повышении цифровой грамотности учащихся младших и средних классов общеобразовательных учреждений.

Отмечается, что пройти олимпиаду можно не только в школе, но и дома. Регистрация проходит на сайте https://safenet.uchi.ru. Подробно ознакомиться с информацией можно по ссылке: https://cloud.nationalpriority.ru/sh/XXT.

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#компьютер
#регистрация
#олимпиада
#школьник
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Российские автодилеры массово скупают китайские машины
РБК: автодилеры в России начали заполнять склады китайскими машинами
12 декабря 2023, 11:09

Фото: iStock/djedzura

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил, что склады российских автодилеров и дистрибьюторов заполняются китайскими автомобилями. Об этом сообщает РБК.
По словам Удалова, в прошлом году на автомобильном рынке был дефицит машин. На данный момент запас нераспроданных автомобилей составил 175 тысяч единиц.

По данным «Автостата», с января по сентябрь этого года в РФ продали порядка 406,5 тысячи автомобилей китайских марок, что в практически пять раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. 

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась официальная презентация китайского премиального автомобильного бренда Hongqi. Компания занимается выпуском автомобилей премиум-класса, которые в скором времени будут представлены в российских автосалонах.

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