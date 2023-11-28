Суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до конца января

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Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста журналисту The Wall Street Journal, гражданину США Эвану Гершковичу до конца января следующего года. Он был задержан за шпионаж в марте текущего года в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана до 30 января 2024 года», - говорится в сообщении.Гершкович обвиняется в шпионаже.
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Элина Позднякова