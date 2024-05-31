Суд снова встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС РФ

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Пресненский суд Москвы снова встал на сторону актёра Данилы Козловского, которые подавал иск о защите чести и достоинства к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину, обвинившему артиста в дискредитации ВС РФ.
Ранее Бородин направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что актёр покинул Россию после начала СВО и высказывался против проведения спецоперации на своих страницах в соцсетях.
После этого Козловский опроверг свой отъезд в США и заявил, что продолжает служить в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.
Адвокаты Козловского подготовили заявления с просьбой проверить высказывания Бородина.
В четверг суд повторно встал на сторону артиста.
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После этого Козловский опроверг свой отъезд в США и заявил, что продолжает служить в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.
Адвокаты Козловского подготовили заявления с просьбой проверить высказывания Бородина.
В четверг суд повторно встал на сторону артиста.
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Анастасия Чинкова