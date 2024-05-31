Суд снова встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС РФ

Пресненский суд Москвы снова встал на сторону актёра Данилы Козловского, которые подавал иск о защите чести и достоинства к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину, обвинившему артиста в дискредитации ВС РФ.