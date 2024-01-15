Суд в Москве запретил онлайн-продажу устройств для сокрытия номеров машин

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov
В тексте документа присутствуют пояснения о том, что анонсы продаж указанных приборов противоречат нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Кроме того, по закону за передвижение на автомобиле с нечитаемыми или видоизмененными номерами предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Исходя из этого, суд счёл размещение указанных объявлений незаконным.
Читайте также:
В Госдуме поддержали идею ввести обязательное размещение флага на госномерах
Стали известны коды для госномеров автомобилей новых регионов России
В столице водители стали подделывать номера для обмана видеокамер