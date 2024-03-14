Суд в Петербурге отказался разводить двух женщин, поженившихся в Дании

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В петербургский судебный участок №189 было подано заявление о расторжении брака двух женщин — Екатерины и Елизаветы, рассказала в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Изучив дело, суд постановил, что регулирование семейных отношений в России осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, а нормы иностранного семейного права в РФ не применяются, если они противоречат основам правопорядка страны. Таким образом суд заявление о расторжении брака не принял, так как применение иностранного семейного права в данном деле невозможно.
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