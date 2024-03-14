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Суд в Петербурге отказался разводить двух женщин, поженившихся в Дании

14 марта 2024, 00:29
Фото: iStock/ Maria Korneeva

Фото: iStock/ Maria Korneeva

В петербургский судебный участок №189 было подано заявление о расторжении брака двух женщин — Екатерины и Елизаветы, рассказала в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Из материалов дела следует, что россиянки в 2017 году заключили брак в Копенгагене. В 2023 году пара распалась. Одна из женщина на развод не согласилась, поэтому вторая обратилась в суд, чтобы он развел их. Известно, что детей у женщин нет, спорить о разделе совместно нажитого имущества они также не стали.

Изучив дело, суд постановил, что регулирование семейных отношений в России осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, а нормы иностранного семейного права в РФ не применяются, если они противоречат основам правопорядка страны. Таким образом суд заявление о расторжении брака не принял, так как применение иностранного семейного права в данном деле невозможно.

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«Судьбу России определяют граждане»: Путин записал видеообращение перед выборами
14 марта 2024, 00:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обратился с видеообращением к российским избирателям накануне начала президентских выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта. Фрагмент выступления главы государства показали в дальневосточном эфире «Первого канала».
Президент призвал россиян проголосовать на предстоящих выборах президента и добавил, что они пройдут в стране уже в восьмой раз. Путин подчеркнул, что этот факт показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства — регулярности выборов.

«Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества», — добавил российский лидер.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На пост главы государства выдвинуто четыре кандидатуры: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

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#видео
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Лауреат конкурса «Учитель года» выступил на форум-концерте «Единство народа»
14 марта 2024, 00:27

Фото: пресс-служба МОРО ЕР

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске перед участниками форума выступил учитель Павел Красновид. Об этом сообщается на сайте подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Красновид поделился с собравшимися, что залог уверенного будущего детей и молодёжи – это качественное образование и воспитание. Педагог напомнил, что в России стартует новый национальный проект «Молодёжь России», который позволит юным россиянам развивать свою личность во всех направлениях.

«Сегодня происходят позитивные изменения в системе образования и воспитания как в России, так и в Подмосковье. Каждый год в нашем регионе открываются десятки новых школ и детсадов, десятки проходят капитальный ремонт. Президент в своем послании Федеральному Собранию сказал, что эта программа будет продолжена, как и переоборудование, переоснащение вузов, поддержка педагогических работников. Образование и воспитание наших детей — это залог успешного будущего», — отметил преподаватель.

Он также подчеркнул важность и необходимость проведения в учебных заведениях региона мероприятий по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей.

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#наше подмосковье
#педагоги
#концерт
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Госдума приняла закон о защите прав соседей при посуточной сдаче квартир
14 марта 2024, 00:05

Фото: iStock/ Pawel Kacperek

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, запрещающий посуточно сдавать жилье, если это вызывает неудобство соседей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу парламента.
Новый закон обязует собственника жилья при сдаче его в аренду посуточно соблюдать права и интересы соседей. То есть теперь ответственность за шум и беспорядки будут нести не только съемщики, но и сам арендодатель, пояснил первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Также арендатор, сдающий посуточно жилье, обязан будет соблюдать правила пользования жилыми помещениями и правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Кроме того, теперь посуточная аренда будет возможна только если арендатор оборудовал жилье счетчиками.

Закон вносит изменения в 30 статью Жилищного кодекса и разработан во исполнение постановления Конституционного суда, который весной 2023 года запретил приравнивать посуточную аренду квартир к гостиничному бизнесу. Поводом к изменениям стала жалоба жителя Пскова, которому запретили сдавать его квартиру. На него в суд пожали соседи, которым не понравилось, что он сдавал квартиру в аренду.

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#рф
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Архитектор Заливухин: При строительстве новых ЖК надо продумывать парковки
13 марта 2024, 23:53

Фото: istockphoto.com/KrimKate

Эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор Илья Заливухин заявил, что при проектировании и строительстве новых районов необходимо более тщательно продумывать систему парковок.
«Жителям ЖК должно быть понятно, где и куда ставить автомобиль. Архитекторы, которые проектируют современные ЖК должны продумывать все, включая гостевые парковки. Тем более, что сейчас вся строительная политика нацелена на то, чтобы человек мог добраться, куда угодно без автомобиля», — приводит Общественная Служба Новостей слова Заливухина.

Он добавил, что стоит в уже существующих уже районах налаживать транспортную систему и делать её удобнее.

Ранее в региональном операторе по обращению с ТКО ООО «Хартия» призвали автовладельцев не парковать свои автомобили в узких дворовых проездах и возле контейнерных площадок для ТКО для своевременного вывоза мусора.

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#автомобили
#парковки
#жк
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На форум‑концерте «Единство народа» рассказали о поддержке медицинской отрасли
13 марта 2024, 23:45

Фото: пресс-служба МОРО ЕР

В числе участников форум‑концерта «Единство народа» в Подольске были представители отечественной медицины. Они смогли выступить перед гостями форума, сообщается на сайте подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Летом в Красногорске завершится строительство детского клинического центра им. Л.М. Рошаля — уникального проекта, который поддержал президент.

Главный врач будущего медучреждения Татьяна Шаповаленко поблагодарила главу государства за всеобъемлющую поддержку сферы здравоохранения и подчеркнула, что без этой поддержки не получилось бы воплотить в жизнь столь амбициозные проекты.

«Мы пригласили работать в клинику самых лучших специалистов со всей страны. Будем делать сложнейшие хирургические операции на сердце, головном мозге. Впервые в России в нашем медучреждении будет открыт центр роботической хирургии, — сказала Шаповаленко.

Врач поделилась данными статистики и рассказала гостям форума, что в Подмосковье ежегодно открываются новые больницы, поликлиники и крупнейшие медицинские центры. Только за 2023-й год было введено в строй 26 новых клиник, а в 23 — сделан капитальный ремонт. Шаповаленко в положительном ключе отметила, что власти регулярно выделяют средства на обновление медицинское оборудование в больницах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье устаревшие рентген-аппараты меняют на современные — цифровые. Они выдают более четкое изображение и обладают меньшим уровнем лучевой нагрузки. Эти моменты положительно сказываются как на работе врачей в части постановки диагнозов, так и на здоровье пациентов.

Оборудование закупается при поддержке президента по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках программы «Здравоохранение».

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#наше подмосковье
#концерт
#здравоохранение
#губернаторская программа
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Экономист Беляев: Технологии способствовали снижению безработицы в России
13 марта 2024, 23:33

Фото: istockphoto.com/mapo

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев перечислил факторы, способствующие снижению безработицы, к которым отнёс информационные технологии, которые особенно развились в период пандемии.
«Появилась такая сфера как информационные технологии, удалённая работа, работа в виртуальной сфере. Она тоже создала достаточно благоприятные условия для того, чтобы значительное число людей переместилось в эту сферу, официально зарегистрировалась, стали числиться официально работающими», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Беляев.

Кроме этого, на безработицу повлияли создание новых рабочих мест с достойными зарплатами и условиями, выполнение госпрограмм по трудоустройству молодёжи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет 2,9%.

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#работа
#безработица
#технологии
#россия
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На форум‑концерте «Единство народа» обозначили историческую миссию России
13 марта 2024, 23:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске прошел форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие состоялось под девизом «За Россию! За президента!», сообщается на сайте подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Люди с активной жизненной позицией из разных уголков Подмосковья приехали в Подольск, чтобы почувствовать единение с единомышленниками и поддержать политическую стратегию, которой придерживается Россия сейчас.

Среди участников концерта были и представители отечественного актерского состава, в числе которых заслуженный артист России Денис Майданов.

Выйдя на сцену перед собравшимися, он привел небольшую историческую справку, сказав, что Россия очень долго протягивала Западу руку дружбы, взаимного сотрудничества, интеграции, но в какой-то момент Запад решил, что эта рука лишь дает возможность подчинить себе Россию, ее культуру и экономику, поставить государство под внешний контроль, забрать ресурсы и навязать свои собственные морально-этические ценности.

«Конечно, этого не будет. Огромный корабль под названием Россия разворачивается и идёт к самому себе — мы возвращаемся к нашей самоидентичности, своей культуре, к почитанию нашей истории, наших традиций и ценностей, к суверенитету во всем. Мы понимаем, что агрессии Запада можно противопоставить только наше единство и нашу Победу», — отметил Майданов.

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#наше подмосковье
#денис майданов
#россия
#концерт
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Правозащитник Пушкарь: Можно отказаться от страхования при навязывании услуг
13 марта 2024, 23:20

Фото: istockphoto.com/AmnajKhetsamtip

Руководитель в Обществе по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь заявил, что гражданин имеет право отказаться от договора страхования с банком при навязывании ему услуг.
Так, при взятии потребительского кредита некоторые организации навязывают страхование жизни или здоровья, вводя клиента в заблуждение об обязательности таких процедур. Такие действия банка неправомерны.

«Тем не менее банки всевозможными хитрыми способами такую услугу навязывают, и гражданам надо знать, что они имеют право в течение 14 дней отказаться от договора страхования. Даже если банк навязывает им какой-то страховой продукт», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Пушкарь.

А эксперт по банкротству Дмитрий Кваша поддержал намеренья Центробанка запретить рекламу недобросовестных консультантов, обещающих решить все проблемы с долгами человека.

«Центробанк намерен запретить не сами услуги по банкротству, а именно недобросовестную рекламу, в которой сообщается информация, не соответствующая действительности. Так, «раздолжнители» могут обещать, что они на 100% избавят человека от задолженностей, и тот наконец-то заживет нормальной жизнью», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.

Такие компании, по мнению специалиста, наносят вред и тем, что не сообщают клиенту полную и достоверную информацию о последствиях, которые ждут должника. При этом, Кваша подчеркнул, что выступает против запрета реклам услуг по банкротству в принципе.

Ранее юрист Изабелла Атласкирова предупредила о том, что в некоторых случаях заемщик рискует остаться должником банка даже после того, как полностью погасит долг.

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#банк
#юрист
#долги
#страхование
#кредит
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В Мособлдуме отметили перемены в Подмосковье за последние 20 лет
13 марта 2024, 23:16

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе форума «Единство народа», который прошел в Подмосковье под девизом «За Россию! За Президента!» отметил перемены, которые произошли в Московской области за последние 20 лет.
«Все жители видят перемены, которые произошли за последние 20 лет. Видят их, выходя из дома, отводя ребёнка в садик или школу, при посещении учреждений культуры и спорта», — сказал спикер.

Он обратил внимание на то, что благодаря национальным проектам, принятым главой государства Владимиром Путиным, в Подмосковье смогли построить и отремонтировать сотни школ и детских садов, больниц и поликлиник, благоустроить парки и скверы.


«И сделаем ещё больше. Ведь люди хотят дальнейших преобразований, хотят жить в своей стране, воспитывать детей в культуре и традициях наших предков. Наш президент неоднократно подчеркивал, что обычаи, традиции и культуры народов России – сила страны и её потенциал. Поэтому очень важно прийти на выборы и проголосовать за того кандидата, кто обеспечит стране дальнейшее развитие, кто продолжит все преобразования и приведёт нас к новым успехам!» — призвал Брынцалов.


Форум был организован партией «Единая Россия». Мероприятие прошло в формате митинга-концерта, перед участниками выступили такие звезды «Русского радио», как Григорий Лепс, Денис Майданов, ST, группа «Земляне», а также актёр и режиссёр Иван Охлобыстин. Мероприятие объединило сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных, культурных ценностей. В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске собрались около 6 000 человек. Среди них — Герои России, участники СВО, врачи, учителя, общественные деятели, активисты молодежных движений, известные спортсмены и артисты, а также жители региона.

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