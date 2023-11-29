Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

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Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова – настоящее имя) за ложную информацию о Вооружённых силах России. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Уточняется, что 4 апреля прошлого года Джамала опубликовала в своих соцсетях видео с фейковой информацией о деятельности ВС РФ в ходе проведения спецоперации на Украине.
В прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении украинской певице будет передано в Басманный суд Москвы. Дело возбуждено по факту публичного распространения заведомо ложной информации о деятельности российской армии.
Напомним, что 20 ноября стало известно, что МВД России объявило Джамалу в розыск.
В апреле 2022 года украинская певица, победительница «Евровидения-2016» попала в список артистов, которым запрещён въезд на территорию России в течение 50 лет.
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В прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении украинской певице будет передано в Басманный суд Москвы. Дело возбуждено по факту публичного распространения заведомо ложной информации о деятельности российской армии.
В апреле 2022 года украинская певица, победительница «Евровидения-2016» попала в список артистов, которым запрещён въезд на территорию России в течение 50 лет.
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Анастасия Чинкова