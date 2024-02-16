Гарнитура Apple Vision Pro может в марте получить русский язык

В обновленном документе кратко изложены изменения, происходившие в 2022-2023 годах: односторонние ограничительные меры со стороны недружественных России стран, дополнительные международные препятствия для развития ИИ в РФ и изменения в экономической сфере.Среди новых вызовов обозначены нехватка вычислительных мощностей, ограничение недружественными странами доступа к технологиям ИИ, недостаточное развитие российских ИИ-решений, нехватка высококвалифицированных специалистов и инновационных разработок в этой области.В то же время, в качестве вызовов называются низкий уровень внедрения технологий ИИ в государственном управлении, нормативные барьеры и необходимость защиты персональных данных при создании и обучении моделей ИИ.Обновленные принципы разработки и использования технологий ИИ включают прозрачность и подотчетность работы ИИ, а также доступ пользователей к информации об алгоритмах без дискриминации.Кроме того, поставлена задача повышения уровня доверия населения к этим технологиям с 55 % в 2022 году до не менее 80 % к 2030 году. Одновременно ставится задача увеличить количество выпускников университетов, подготовленных в области искусственного интеллекта, с 3 000 до 15,5 000 человек в год.К концу третьего десятилетия XXI века ежегодный объем оказываемых услуг по разработке и внедрению решений в области ИИ должен увеличиться с 12 млрд рублей в 2022 году до не менее 60 млрд рублей. Также планируется увеличить долю приоритетных отраслей экономики, готовых к внедрению ИИ, до 95 %.Читайте также: