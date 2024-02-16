Гарнитура Apple Vision Pro может в марте получить русский язык

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Гарнитура Vision Pro от Apple, предназначенная для объединения реальности с цифровым интерфейсом, может получить поддержку русского языка уже в марте, после предстоящей презентации компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на рынке.
Директор сети техники и электроники «restore» Расим Лемберанский отметил, что текущую версию устройства от Apple можно условно считать поздним прототипом, но добавление русского языка, по его мнению, следует ожидать не раньше осени.
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