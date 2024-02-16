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Гарнитура Apple Vision Pro может в марте получить русский язык

Гарнитура Apple Vision Pro может уже в марте получить русский язык
16 февраля 2024, 05:28
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Гарнитура Vision Pro от Apple, предназначенная для объединения реальности с цифровым интерфейсом, может получить поддержку русского языка уже в марте, после предстоящей презентации компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на рынке.

По словам источника, полная локализация устройства может занять до года времени.

Директор сети техники и электроники «restore» Расим Лемберанский отметил, что текущую версию устройства от Apple можно условно считать поздним прототипом, но добавление русского языка, по его мнению, следует ожидать не раньше осени.

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В Швейцарии расследуют возможные нарушения санкций против РФ
16 февраля 2024, 04:53

Фото: istockphoto/designer491

Прокуратура в Швейцарии начала расследование по подозрениям в обходе антироссийских санкций, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на ответ надзорного ведомства Швейцарии на редакционный запрос.
«В настоящее время проводятся различные расследования, связанные с обходом санкций против России. Об этом нет дополнительной информации», — передает Bloomberg слова надзорного ведомства.
По данным агентства, прокуратура совместно с швейцарским управлением по борьбе с отмыванием денег проверяет соблюдение антироссийских санкций. Прокуратура отказалась предоставлять информацию о конкретных деталях дела.

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России, принятому Федеральным советом страны.

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Известного французского журналиста обвинили в работе на советские спецслужбы
Французская L'Еxpress заявила, что ее бывший главред Грюмбах сотрудничал с КГБ
16 февраля 2024, 04:41

Фото: iStock/cyano66

Французского журналиста Филиппа Грюмбаха обвинили в сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР.
Согласно информации, представленной французской газетой L’Еxpress, бывший главный редактор этого издания в 1950-х и 1970-х годах работал на советские спецслужбы в течение 35 лет.

Данные отчета основаны на материалах, предоставленных бывшим сотрудником архива Первого главного управления КГБ Василием Митрохиным, который бежал на Запад после почти 30 лет работы и передал разведке более 300 тысяч копий секретных документов. В 2014 году эти материалы были опубликованы Архивным центром имени Черчилля.

Газета утверждает, что Грюмбах был завербован советской разведкой в 1946 году, но вскоре стал сотрудничать за деньги, стремясь улучшить свое финансовое положение. Он работал на СССР до 1981 года.

Митрохин называл журналиста «одним из старейших и наиболее ценных агентов» КГБ во Франции, который выполнял различные миссии и собирал разведывательную информацию.

L’Еxpress отмечает, что в 1973, 1974 и 1975 годах Грюмбах получал премию «с личного одобрения Андропова». За два года он получил от советской стороны почти 400 тысяч франков, что эквивалентно около 300 тысячам долларов в то время.

В разные годы журналист работал в таких изданиях, как Agence France Press, La Liberation, а также был назван советником президента Франции Жискар д’Эстена и другом Франсуа Миттерана.

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Россиянка победила украинку в чемпионате Европы по борьбе
Россиянка Дадашева победила украинку Ливач в чемпионате Европы по борьбе
16 февраля 2024, 04:18

Фото: iStock/Diy1

Милана Дадашева из России одержала победу над украинкой Оксаной Ливач на чемпионате Европы по борьбе, сообщает РИА Новости.
Дадашева завоевала бронзовую медаль в Бухаресте со счетом 17:15 в поединке в весовой категории до 50 килограмм. После поражения чемпионка Европы 2019 года Ливач расплакалась и отказалась пожать руку Дадашевой.

Золото на турнире досталось Марии Стадник, родившейся в Львове и выступающей за Азербайджан. Она победила спортсменку из Турции Эвин Демирхан. Вторую бронзовую медаль получила Миглена Селишка из Болгарии.

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Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске
СК: умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске, заведено дело
16 февраля 2024, 03:48

Фото: iStock/ViktorCap

Ребенок, пострадавший в результате пожара в квартире в Благовещенске 3 февраля, скончался в больнице, сообщили в пресс-службе СУСК Приамурья.
В отношении 24-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, мать оставила трехлетнего сына в одиночестве в квартире, закрыв за собой дверь. Позже произошел пожар, и ребенка нашли в горящей комнате за диваном. Спасатели МЧС извлекли мальчика с тяжелыми ожогами, и его доставили в больницу. Несмотря на усилия медицинского персонала, ребенок скончался 15 февраля.

Следственный отдел по городу Благовещенск СУСК по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении матери ребенка, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности. Следствие продолжается, и отмечается, что уголовные дела в отношении матери ребенка объединены в одно.

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ЦРУ обвинили в фальсификации дела о связях Трампа с Россией
Журналисты: расследование о связях Трампа с Россией было сфальсифицировано ЦРУ
16 февраля 2024, 03:40

Фото: сайт Кремля

Расследование спецслужб США о связях бывшего президента Дональда Трампа с Россией, которое впоследствии было опровергнуто Москвой и Вашингтоном, оказалось сфальсифицированным ЦРУ.
Об этом говорится в совместной публикации журналистов Мэтт Таибби и Алекс Гутентаг, а также американского писателя Майкла Шелленберга на онлайн-платформе Substack.

По их данным, ЦРУ «сфальсифицировали разведданные», чтобы замаскировать тот факт, что Россия в 2016 году выражала предпочтение экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, а не Трампу. Авторы статьи утверждают, что на самом деле Россия не боялась Хиллари Клинтон и поддерживала ее, так как это было выгодно для них.

По словам их источников, близких к комитету палаты представителей США по разведке, содержащиеся в докладе разведданные были подделаны. Их организованный характер был таков, что выглядело, будто президент России Владимир Путин поддерживал Трампа, хотя свидетельства указывали на обратное.

Авторы публикации также утверждают, что за подделкой разведданных стоял Джон Бреннан, который в то время возглавлял ЦРУ. Он также приказал установить наблюдение за двадцатью помощниками Трампа еще до выборов 2016 года и склонил руководителей разведки союзных стран к проведению «атак» на соратников Трампа.

Подчеркивается, что все это начиналось как политическое предприятие, а не как расследование в области национальной безопасности. Расследование против Трампа проводилось с целью нанести ему ущерб и «никак не касалось отношений с Россией».

В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Дарэм заключил, что ФБР использовало «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» для запуска расследования.

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Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад
Telegraph: Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад
16 февраля 2024, 03:30

Фото: iStock/eugenesergeev

Бывший участник группы Beatles Пол Маккартни вернул свою бас-гитару, которая была украдена у него более 50 лет назад, сообщает газета Telegraph.
Инструмент, приобретенный Маккартни в 1961 году еще до того, как «битлы» стали всемирно известными, был похищен из его фургона 10 октября 1972 года.

Поиск пропавшей гитары, производства немецкой компании Höfner, начался в 2023 году по инициативе самого производителя. Выяснилось, что инструмент был украден бедным жителем лондонского района Ноттинг-Хилл, который затем продал его владельцу местного паба. Гитара была обнаружена на чердаке дома, где проживает семья владельца паба.

Маккартни воссоединился с инструментом в декабре, но на установление его подлинности ушло еще два месяца. В настоящее время стоимость гитары оценивается компанией как минимум в 10 миллионов фунтов стерлингов. Сам Маккартни купил ее в 1961 году всего за 30 фунтов, а вор, укравший инструмент, продал его за небольшие деньги и несколько пинт пива.

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Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена
Минюст США обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена
16 февраля 2024, 02:56

Фото: iStock/Liderina

Министерство юстиции США предъявило обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову. Его подозревают в предоставлении ложных показаний относительно предполагаемой роли президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.
По версии Минюста, 43-летний Смирнову 43 года в июне 2020 года заявил правоохранительным органам, что несколько лет назад получил информацию от топ-менеджеров Burisma о предполагаемом найме Хантера Байдена и о предполагаемой даче взятки как ему, так и его отцу «для защиты от всех видов проблем».

По словам обвиняемого, предполагалось, что старший Байден использует свое должностное положение для прекращения расследования в отношении компании и «разбирательства с тогдашним генеральным прокурором Украины».

Смирнов был задержан в аэропорту Лас-Вегаса 14 февраля по прибытии из-за рубежа. Ожидается, что он впервые предстанет перед судом в четверг. Максимальное наказание по данному делу может составить до 25 лет лишения свободы.

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Раскрыто убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит
В Британии раскрыли убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит
16 февраля 2024, 02:47

Фото: iStock/Zolnierek

Полиция в Лондоне раскрыла убийство, совершенное 30 лет назад, возле вымышленного дома Шерлока Холмса на знаменитой улице Бейкер-стрит, сообщает газета Daily Telegraph.
Преступление произошло 8 августа 1994 года, когда неизвестный напал на проститутку колумбийского происхождения Марину Коппель в ее арендованной квартире и нанес ей более 140 ножевых ранений. В то время следователи обладали уликами в виде волос на кольце жертвы и кровавого отпечатка, но не могли провести анализ ДНК из-за отсутствия необходимых технологий.

Исследования были проведены лишь в 2022 году. Главным подозреваемым оказался Сандип Патель, которому в момент убийства был 21 год. В то время он работал в газетном киоске Sherlock Holmes News на улице Бейкер-стрит. В 2023 году Пателю было предъявлено обвинение в убийстве. По обвинению, во время нападения он заставил Коппель сообщить свой пин-код и использовал ее банковскую карту для снятия денег.

Патель отрицал свою причастность к убийству. Пприсяжным суда Лондона потребовалось три часа и десять минут, чтобы признать его виновным.

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Путин подписал указ об обновлении стратегии развития ИИ
Путин обновил Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года
16 февраля 2024, 02:42

Фото: РИА Новости/Сергей Ильин

Президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Различные изменения и дополнения заняли около 40 страниц.
В обновленном документе кратко изложены изменения, происходившие в 2022-2023 годах: односторонние ограничительные меры со стороны недружественных России стран, дополнительные международные препятствия для развития ИИ в РФ и изменения в экономической сфере.

Среди новых вызовов обозначены нехватка вычислительных мощностей, ограничение недружественными странами доступа к технологиям ИИ, недостаточное развитие российских ИИ-решений, нехватка высококвалифицированных специалистов и инновационных разработок в этой области.

В то же время, в качестве вызовов называются низкий уровень внедрения технологий ИИ в государственном управлении, нормативные барьеры и необходимость защиты персональных данных при создании и обучении моделей ИИ.

Обновленные принципы разработки и использования технологий ИИ включают прозрачность и подотчетность работы ИИ, а также доступ пользователей к информации об алгоритмах без дискриминации.

Кроме того, поставлена задача повышения уровня доверия населения к этим технологиям с 55 % в 2022 году до не менее 80 % к 2030 году. Одновременно ставится задача увеличить количество выпускников университетов, подготовленных в области искусственного интеллекта, с 3 000 до 15,5 000 человек в год.

К концу третьего десятилетия XXI века ежегодный объем оказываемых услуг по разработке и внедрению решений в области ИИ должен увеличиться с 12 млрд рублей в 2022 году до не менее 60 млрд рублей. Также планируется увеличить долю приоритетных отраслей экономики, готовых к внедрению ИИ, до 95 %.

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#искусственный интеллект
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#россия
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