«Суперсвиньи» из Канады вновь грозят напасть на Соединённые Штаты

Трём американским штатам — Монтане, Северной Дакоте и Миннесоте — угрожает очередное нашествие «суперсвиней» из Канады, предупреждает Associated Press. По информации агентства, всё увеличивающаяся популяция этих чрезвычайно трудно искоренимых парнокопытных грозит перекинуться на юг от американо-канадской границы.