Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» ушёл с молотка за рекордные $3,75 млн

17 июля 2026, 02:41

Фото: iStock/Michael Derrer Fuchs

Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовали при съёмках пятого эпизода «Звёздных войн», продали на аукционе за 3,75 миллиона долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.





Торги проводил аукционный дом Heritage Auctions, который первоначально оценивал лот в один миллион долларов. Эксперты, в свою очередь, полагали, что финальная цена не превысит двух миллионов. Однако итоговая сумма превзошла все прогнозы и стала рекордной для любого предмета из саги – ни один другой реквизит или модель ранее не стоили так дорого.



По сведениям The Hollywood Reporter, результат торгов установил новый мировой рекорд среди экранных артефактов франшизы. Предыдущее достижение принадлежало модели истребителя X-wing из самого первого фильма 1977 года: в октябре 2023 года её продали за 3,135 миллиона долларов.