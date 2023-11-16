Таможенники нашли около трёх тысяч боеприпасов в легковом автомобиле под Калининградом

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Сотрудники Калининградской таможни на КПП Чернышевское обнаружили порядка трёх тысяч боеприпасов и частей оружия в багажнике автомобиля, планировавшего пересечь границу. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
Отмечается, что в нише для динамика в багажном отделении автомобиля Рorsche Cayenne во время досмотра было обнаружено 600 гильз для карабина, две тысячи пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Общая стоимость найденного оружия составляет порядка двух миллионов рублей.
Водитель автомобиля, 50-летний россиянин, следовавший из Литвы, заявил, что приобрёл оружие в магазине охотничьего снаряжения. Однако сотрудники КПП усомнились в достоверности слов владельца авто, поскольку общий вес арсенала, а также его количество вряд ли могли использоваться в личных целях. Также смутил их и способ доставки вооружения, спрятанного в тайнике багажника.
После проведения проверки, обнаруженное вооружение было изъято. А в отношении мужчины возбуждено административное дело о сокрытии товаров от таможенного контроля.
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Водитель автомобиля, 50-летний россиянин, следовавший из Литвы, заявил, что приобрёл оружие в магазине охотничьего снаряжения. Однако сотрудники КПП усомнились в достоверности слов владельца авто, поскольку общий вес арсенала, а также его количество вряд ли могли использоваться в личных целях. Также смутил их и способ доставки вооружения, спрятанного в тайнике багажника.
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Анастасия Чинкова