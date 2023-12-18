Татьяна Бакальчук рассказала о работе Wildberries с «Почтой России»

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Wildberries и другие маркетплейсы проработали «дорожную карту» на предмет того, какие услуги и на какую сумму они закажут услуги у «Почты России». Об этом рассказала сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
«Здесь главное, чтобы «Почта» сама теперь не подкачала и взятые на себя обязательства выполнила. Потому что мы кровно заинтересованы в том, чтобы это сработало», — отметила Бакальчук в интервью РБК.
По ее словам, сейчас маркетплейс рассматривает варианты сотрудничества с «Почтой России» с точки зрения пунктов выдачи и магистральных маршрутов. Бакальчук считает, что это будет выгодно для обеих сторон.
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