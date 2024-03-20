Температура на Земле бьет рекорды девять месяцев подряд

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Температура воздуха на планете впервые в истории бьет рекорды на протяжении девяти месяцев подряд, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, уже восемь месяцев как глобальная температура приближается к «рубежу» Парижских соглашений, превышая норму на 1,5℃. «Это очень много», — отмечает специалист.
При этом он обратил внимание на то, что сравнивать локальную погоду в каком-либо регионе с глобальными погодными изменениями не стоит.
Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года. Оно впервые в истории консолидировало усилия мировых держав по борьбе с климатическими изменениями. Цель договоренности — сдержать глобальное потепление в пределах 1,5℃ По отношению к доиндустриальному уровню и не предотвратить превышение глобальной среднегодовой температуры больше чем на 2℃ к 2100 году. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия.
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При этом он обратил внимание на то, что сравнивать локальную погоду в каком-либо регионе с глобальными погодными изменениями не стоит.
«Зима на Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений, но жители европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы в частности средняя температура была ниже нормы», — объяснил метеоролог Вильфанд.
Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года. Оно впервые в истории консолидировало усилия мировых держав по борьбе с климатическими изменениями. Цель договоренности — сдержать глобальное потепление в пределах 1,5℃ По отношению к доиндустриальному уровню и не предотвратить превышение глобальной среднегодовой температуры больше чем на 2℃ к 2100 году. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия.
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Ювелина Бернст