Теннисиста Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи в полуфинале турнира в Дубае

Фото: РИА Новости/Александар Джорович
Российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован за неподобающее поведение по отношению к одному из судей в полуфинальном поединке турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае против казахстанского игрока Александра Бублика.
Это произошло, когда счет был 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика. Рублев оскорбил судью, что послужило причиной для решение о его дисквалификации. Таким образом, в финал вышел Бублик, где ему предстоит сразиться с победителем пары Даниил Медведев (Россия) - Уго Умбер (Франция).
Андрею Рублеву 26 лет, и он занимает пятое место в рейтинге ATP. Он одержал победу в 15 турнирах в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема ему пока ни разу не удалось преодолеть стадию четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанной паре, а также выиграл для российской команды Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Александру Бублику 26 лет, и он занимает 23-е место в мировом рейтинге, имея в своем активе 4 титула ATP. Наилучшее достижение на турнирах Большого шлема - четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.
Турнир в Дубае завершится 2 марта и относится к категории ATP 500. Он проводится на хардовом покрытии. Общий призовой фонд превышает 2,9 млн долларов. Предыдущим победителем соревнования был россиянин Даниил Медведев, в 2022 году титул достался Рублеву, а в 2021 году - Аслану Карацеву.
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Андрею Рублеву 26 лет, и он занимает пятое место в рейтинге ATP. Он одержал победу в 15 турнирах в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема ему пока ни разу не удалось преодолеть стадию четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанной паре, а также выиграл для российской команды Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Турнир в Дубае завершится 2 марта и относится к категории ATP 500. Он проводится на хардовом покрытии. Общий призовой фонд превышает 2,9 млн долларов. Предыдущим победителем соревнования был россиянин Даниил Медведев, в 2022 году титул достался Рублеву, а в 2021 году - Аслану Карацеву.
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