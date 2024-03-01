Теннисиста Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи в полуфинале турнира в Дубае

Указ Путина о военных сборах 2024





Что такое военные сборы

Кого не призовут на военные сборы 2024









Кого призовут на военные сборы

Что будет, если не явиться по повестке

Согласно тексту указа главы государства, призывать на военные сборы будут тех, кто ранее был зачислен в запас. Учения будут проходить в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах ФСБ и т.д. Сборы проводятся ежегодно и длятся не более двух месяцев. Мероприятие является плановым и никак не связано с дополнительным призывом в рамках мобилизации.Военные сборы проводятся для того, чтобы находящиеся в резерве граждане не теряли навыки обращения с оружием, восстановили в памяти его тактико-технические характеристики и обучились боевому слаживанию.Отмечается, что повестки запасникам могут приходить только один раз в три года.На ежегодные военные сборы не будут призваны не годные к военной службе. Такими являются следующие категории граждан: женщины, граждане, имеющие бронь от предприятий или органов власти, сотрудники силовых ведомств, студенты, обучающиеся на очной форме, или заочники в период сдачи экзаменов.На военные сборы граждане будут призываться по повестке. К подлежащим призыву относятся те, кто ранее проходил военную или срочную службу и был зачислен в запас. Призванные на военные сборы не будут направлены для участия в военных действиях. Кроме того, за участниками учений не закрепляют оружие или технику, стоящую на вооружении ВС РФ.



