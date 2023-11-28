«Тинькофф Банк» запретил удаленную работу сотрудникам, кроме трех стран

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«Тинькофф Банк» запретил сотрудникам удаленную работу за рубежом. Запрет вступит в силу с 1 января 2024 года и не коснется только трех стран: Белоруссии, Армении и Казахстана.
Об этом «РБК» рассказал источник в кредитной организации. По его словам, работать за рубежом будет запрещено за пределами стран, в которых есть центры разработки. Такие центры присутствуют в Армении, Белоруссии и Казахстане. В банке объяснили это двумя важными причинами.
Во-первых, «Тинькофф Банк» — это системно значимая организация и объект критической информационной инфраструктуры, к которому предъявляются требования Федеральной службы по техническому и экспертному контролю, касающиеся ограничения доступов в тех или иных обстоятельствах.
Вторая причина связана с безопасностью данных. В условиях большого риска атак на IT-инфраструктуру, необходимо предотвращать любые возможности утечки информации, особенно за рубежом. Представитель банка уточнил, что если сотрудник с ноутбуком едет в страну, где нет центров разработки, все критические доступы у него должны быть полностью отключены.
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Во-первых, «Тинькофф Банк» — это системно значимая организация и объект критической информационной инфраструктуры, к которому предъявляются требования Федеральной службы по техническому и экспертному контролю, касающиеся ограничения доступов в тех или иных обстоятельствах.
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Александр Бойцов