Топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков попросил смягчить приговор вымогательницам

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Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков обратился в Московский городской суд в с просьбой о смягчении приговора в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, осуждённых за вымогательство у него денег.
Он попросил заменить им реальный срок на условный, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Просьбу Ушакова, подкреплённую письменным ходатайством, передал адвокат Олег Востряков в ходе заседания по рассмотрению жалоб защиты на приговор. Адвокат Елена Федулова заявила, что три депутата Государственной думы направили в суд обращения с просьбой о смягчении приговора в отношении Архаровой.
Басманный районный суд города Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии соответственно Баязитову и Архарову за вымогательство денег на «блок» негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. В настоящем заседании Баязитова участвовала лично, а Архарова — по видеоконференцсвязи из Ижевска. Следующее заседание Мосгорсуда по пересмотру приговора назначено на 28 августа.
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Александр Бойцов