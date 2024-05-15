Торговая сеть «Магнит» назначила нового гендиректора

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Сеть магазинов «Магнит» объявила о назначении на пост гендиректора бывшего топ-менеджера «Русагро» Евгения Случевского.
Отмечается, что он будет назначен на пост гендиректора компании 17 мая. Ранее он занимал должность директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу.
Он будет находится на этом посту в течение трёх лет. При этом полномочия нынешнего гендиректора Анны Мелешиной будут досрочно прекращены 16 мая. Такое решение принял совет директоров.
До прихода в сеть «Магнит» Случевский работал в мясном бизнес-направлении группы компаний «Русагро» и в McKinsey&Company.
Подчеркнём, что «Магнит» является крупнейшей торговой сетью в России. По оценке на 30 сентября прошлого года компания насчитывала 28 707 торговых точек по всей России и в Узбекистане.
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Он будет находится на этом посту в течение трёх лет. При этом полномочия нынешнего гендиректора Анны Мелешиной будут досрочно прекращены 16 мая. Такое решение принял совет директоров.
До прихода в сеть «Магнит» Случевский работал в мясном бизнес-направлении группы компаний «Русагро» и в McKinsey&Company.
Подчеркнём, что «Магнит» является крупнейшей торговой сетью в России. По оценке на 30 сентября прошлого года компания насчитывала 28 707 торговых точек по всей России и в Узбекистане.
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Анастасия Чинкова