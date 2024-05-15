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Торговая сеть «Магнит» назначила нового гендиректора

Экс-топ-менеджер «Русагро» Случевский возглавил сеть «Магнит»
15 мая 2024, 21:45
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Сеть магазинов «Магнит» объявила о назначении на пост гендиректора бывшего топ-менеджера «Русагро» Евгения Случевского.
Отмечается, что он будет назначен на пост гендиректора компании 17 мая. Ранее он занимал должность директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу.

Он будет находится на этом посту в течение трёх лет. При этом полномочия нынешнего гендиректора Анны Мелешиной будут досрочно прекращены 16 мая. Такое решение принял совет директоров.



До прихода в сеть «Магнит» Случевский работал в мясном бизнес-направлении группы компаний «Русагро» и в McKinsey&Company.

Подчеркнём, что «Магнит» является крупнейшей торговой сетью в России. По оценке на 30 сентября прошлого года компания насчитывала 28 707 торговых точек по всей России и в Узбекистане.

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#магазин
#бизнес
#пост
#компании
Автоэксперт Сажин объяснил, чем «Терафлю» и «Супрастин» могут помешать водителю
Автоэксперт Сажин заявил о побочных эффектах привычных препаратов для водителей
15 мая 2024, 22:21

Фото: iStock/Doucefleur

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал новость о том, что всем привычные жаропонижающие, обезболивающие и иные препараты, которые отпускаются без рецепта, действительно могут быть вредны для водителей, поскольку после них может клонить в сон.
«Эти средства подтормаживают, вводят в сонливое состояние. Всегда нужно смотреть на действующее вещество», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

А автоюрист Лев Воропаев пояснил, что все запрещённые наркотические и лекарственные вещества и различные их формы утверждены в постановлении правительства РФ № 681. При обнаружении их в крови водителя могут лишить прав или оштрафовать на 30 тыс. рублей.

«Что касается списка препаратов, скорее всего, некоторые из них содержат в составе запрещённые вещества, которые оговорены в постановлении правительства РФ № 681. Так, корвалол содержит фенобарбитал, который выводится из организма не менее 3-4 дней. Медосвидетельствование покажет в крови содержание вещества, что является нарушением», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Воропаев.

Ранее в Минздраве сообщили, что распространившийся в социальны сетях перечень препаратов, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение.

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#минздрав
#рф
#водители
#лекарства
#автомобиль
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Перечислены самые опасные для детей игрушки
Психолог Дербенева назвала опасными игрушки с громким звуком
15 мая 2024, 21:50

Фото: iStock/yavdat

Детский психолог Наталия Дербенева заявила об опасности игрушек с очень громким звуком и сильным светом.
Она пояснила, что такие игрушки могут напугать ребёнка, что может пагубно сказаться на физическом и даже психическом его здоровье.

«Сейчас много интерактивных игрушек. И говорящие животные, и светящееся фантастическое оружие, и очень громкие космические корабли. С ними следует быть аккуратными, ведь слишком сильный звук и свет возбуждают нервную систему. Поэтому, если вы замечаете, что после игры с чем-то подобным ребёнок вдруг начинает проявлять агрессию, возможно, все дело в игрушке», — отметила в беседе с Газета.ру Дербенева.

Кроме этого, по её словам, вредными могут оказаться страшные игрушки, а также те, что не подходят по возрасту ребёнку.

Ранее клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова заявила, что чем позже подросток попробует алкоголь, тем лучше.

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#психолог
#игрушки
#здоровье
#игры
#ребёнок
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Аэропорт Волгограда закрывали для вылета и приема самолетов
15 мая 2024, 20:47

Фото: iStock/Sitikka

В Волгограде в среду закрывали международный аэропорт для вылета и приема самолетов. Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/5808977/
Об этом рассказало РИА Новости. Приблизительно с 19:00 аэропорт не принимал самолеты на посадку и не выпускал их. Как сообщили в воздушной гавани, задерживались рейсы в Москву, Петербург, а также вылет в Стамбул. Уже через час все ограничения полетов в аэропорту Волгограда удалось снять.

По предварительным данным, в небе над регионом ввели план «ковер». Его объявляют, если в воздушном пространстве замечены нежелательные летающие объекты.

Утром в среду ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов ввели в аэропортах Казани и Нижнекамска.

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#волгоградская область
#россия
#аэропорт
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Президент подписал закон о запрете иноагентам избираться на выборах
15 мая 2024, 19:52

Фото: сайт Кремля

Лидер России Владимир Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней.
Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации. Кроме этого, иностранным агентам нельзя выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы госвласти, в органы публичной власти, а также местного самоуправления.

По новым нормам, кандидат, зарегистрированный для участия в выборах, не может быть включен в реестр иностранных агентов.

Кроме этого, закрепляется норма о том, что из-за ошибок и опечаток в документах кандидату могут отказать в допуске к выборам.

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#владимир путин
#закон
#иностранный агент
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С 15 по 17 мая в «Сколково» проходит форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»
15 мая 2024, 19:33

Фото: Пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области

С 15 по 17 мая в Москве в Инновационном центре «Сколково» проходит крупнейшее публичное ежегодное событие в сфере закупок – Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ», об этом сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.
На форуме представили и стенд Московской области, на котором специалисты рассказали о том, как цифровые решения, которые на постоянной основе внедряют в регионе, помогают упростить выполнение задач, а также повысить трудопроизводительность.

Министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова рассказала о том, что в Московской области создана единая экосистема, которая позволяет мониторить и контролировать любой цикл закупки от её планирования до исполнения контракта и представляет собой интеграцию таких систем, как региональный бюджет, система управления ГАСУ, сама система закупок, Портал исполнения контрактов. Аналогичная интеграция с ведомственными и федеральными системами обеспечена и по земельно-имущественным торгам.

Волкова также отметила, что цифровые решения помогают сократить трудозатраты и достичь необходимых результатов.

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#московская область
#бюджет
#портал
#счёт
#бизнес
#технологии
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Волочкова отсудила у ТСЖ почти ₽4 млн после потопа в 200-метровых апартаментах
15 мая 2024, 19:20

Фото: iStock/utah778

Балерина Анастасия Волочкова смогла отсудить у ТСЖ «Итальянская, 4» порядка четырёх миллионов рублей по иску о затоплении апартаментов. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что в сентябре 2021 года в Петербурге затопило 200-метровые апартаменты балерины. В квартире вздулся паркет, появились трещины на потолке, в оконных проёмах, на камине, появилась плесень от сырости.

Волочкова наняла людей для проведения экспертизы. Они оценили ущерб в 3,5 миллиона рублей. Вместе с этой суммой она хотела получить 100 тысяч рублей за моральный вред и 12 тысяч рублей на оплату госпошлины.

В среду, 15 мая, Дзержинский районный суд частично удовлетворил иск Волочковой. Она получил 3,5 миллиона рублей за вред имуществу, 15 тысяч рублей за моральный вред и деньги на оплату госпошлины.

ТСЖ суд оштрафовал на 1,8 миллиона рублей.

По словам Волочковой, это не первый потоп в апартаментах. Последствия первого она устраняла за свой счёт.

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#деньги
#апартаменты
#ущерб
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Глава Химок Волошин дал старт строительству современной школы и детсада
15 мая 2024, 18:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и его жители дали старт строительству новой школы на 1100 мест и детсада на 300 воспитанников. Эти объекты социальной инфраструктуры будут расположены на территории ЖК «Квартал Ивакино», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мы начинаем строить сразу два важных социальных объекта – школу и детский сад. Они будут отвечать всем современным нормам и требованиям, чтобы юные химчане росли и учились в комфортных условиях. Это просторные классы, хорошее техническое оснащение», – сказал Волошин.
По данным администрации, новая школа позволит снизить нагрузку на уже имеющиеся учреждения образования. Центром притяжения станет просторный актовый зал на 400 мест. Помимо учебных кабинетов, в здании появятся помещения для групп продлённого дня, мастерские по обработке ткани, дерева и металла. В школе предусмотрены два спортзала, информационно-библиотечный центр с медиатекой и центром детских инициатив, медицинский блок с процедурной. Питание учеников организуют в двух столовых на 550 мест.
«Для меня как для мамы первоклассника важно, чтобы в школе были профильные классы, современное оборудование, инфраструктура. Новая школа будет в шаговой доступности от нашего дома, поэтому будем решать вопрос о переходе», – поделилась химчанка Анастасия Исакова.
В детском саду общей площадью 5,1 тыс. кв. м. появятся 12 групповых блоков с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом, для развивающих занятий предусмотрена кружковая. Полноценное питание будут готовить в пищеблоке, а медицинскую помощь предоставят в кабинете врача.

Завершить строительство планируется в 2026 году.

В рамках проекта к 2032-му в жилом комплексе появятся три детсада, две школы, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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#строительство
#химки
#жк
#дмитрий волошин
#подмосковье
#московская область
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В Истре продолжается масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения
15 мая 2024, 18:51

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

В Истре продолжается масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения, об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.
«В первую очередь в рамках масштабной модернизации в этом году будет проведен капитальный ремонт самых аварийных участков в Истре, Дедовске и в посёлке Глебовский. К примеру, уже сейчас идёт работа по замене целого участка тепловой сети от котельной № 4 города Истра по улице Советская, который и осмотрела сегодня в ходе рабочего выезда», — сообщила посетившая место проведения работ Витушева.

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

По её словам, ремонтируемый участок был проложен ещё в 1968 году. Трубы подвергали точечным воздействиям, однако, капитально ни разу не ремонтировали.

Участок, на котором сейчас ведут работы, снабжает энергоресурсами 15 многоквартирных жилых домов, детский сад, школы, объекты соцобеспечения, в общей сложности порядка 5 тысяч человек, подчеркнула глава городского округа.

Ремонтные работы с полным благоустройством территории планируют завершить к концу сентября.

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#татьяна витушева
#истра
#ремонт
#тепло
#свет
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Стало известно о резком замедлении продаж новостроек в Москве
Темпы роста предложения новостроек в Москве сократились в 42 раза
15 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/wastesoul

Управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов сообщил, что темпы роста предложения квартир и апартаментов в новостройках Москвы сократились в 42 раза.
«На фоне столь стремительного роста к началу 2023 года в экспертном сообществе стали звучать мнения об угрозе затоваривания рынка недвижимости. Но, как показала практика, рынок быстро достиг баланс предложения и спроса», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Сырцов.

При этом покупательская активность всё же сохраняется на стабильном уровне, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей. Как объяснял Руслан Сырцов, на рынке наблюдаются колебания, обусловленные как сезонными изменениями, так и макроэкономическими обстоятельствами.

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