Toyota может вернуться в Россию после снятия санкций

04 июня 2025, 13:40

Эксперт Игорь Моржаретто сообщил о шансах Toyota вернуться на российский рынок

Фото: Istock/vapadiii

Японские и корейские автопроизводители смогут официально вернуться в Россию после снятия санкций.





Об этом NEWS.ru заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. Сейчас автомобили Toyota и других компаний поставляются через дистрибьюторов, например, из Китая.





«Если санкции будут изменены, ситуация может резко измениться», — считает эксперт.

