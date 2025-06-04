Toyota может вернуться в Россию после снятия санкций
Эксперт Игорь Моржаретто сообщил о шансах Toyota вернуться на российский рынок
Японские и корейские автопроизводители смогут официально вернуться в Россию после снятия санкций.
Об этом NEWS.ru заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. Сейчас автомобили Toyota и других компаний поставляются через дистрибьюторов, например, из Китая.
«Если санкции будут изменены, ситуация может резко измениться», — считает эксперт.Однако, по мнению другого автоэксперта, Дмитрия Гайдукевича, даже после возвращения у Toyota будет мало шансов, поскольку китайские автомобили стали технологичнее, современнее и дешевле.
Тем временем «АвтоВАЗ» рассматривает возможность повышения цен на свои автомобили из-за роста себестоимости, сообщил президент компании Максим Соколов.