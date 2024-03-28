Тракториста из Люберец наградили за тушение горящих контейнеров

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Региональный оператор Группы ЭкоЛайн по обращению с твёрдыми коммунальными отходами наградил тракториста Салохидина Зайнабидинова, потушившего горящие контейнеры. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства ЖКХ, которое курирует деятельность оператора.
«Неизвестные подожгли контейнеры на территории ЖК «Люберцы» на ул. Камова. Существовала опасность для близлежащих домов, а ущерб мог достигнуть масштабных размеров. Однако тракторист УК «Самолёт-Сервис» Зайнабидинов оперативно потушил пожар с помощью своей техники. Набирая в ковш воду из лужи, он остановил распространение огня и спас контейнерную площадку от полного выгорания», – говорится в сообщении.Героя наградили подарочным сертификатом и благодарственным письмом от руководства компании.
Между тем умышленный поджог контейнеров влечёт возбуждение уголовного дела. Наказание предполагает до пяти лет лишения свободы. За поджог по неосторожности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
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Лора Луганская