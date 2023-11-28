«Транснефть» урегулировала спор с «Роснефтью»

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Производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на два миллиарда рублей прекращено, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Ранее было прекращено производство по иску «Роснефти» к «Транснефти», который был связан с загрязнением на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году.
Отмечается, что «Роснефть» хотела взыскать с «Транснефти» убытки в размере 3,36 миллиардов рублей, 120,8 миллионов долларов, 47,6 тысяч евро, 5,52 тысяч фунтов стерлингов и 73,9 миллионов польских злотых. Такое требование было обусловлено остановкой прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба».
В ответ на это «Транснефть» в августе прошлого года подала иск с требованием взыскать с «Роснефти» свыше двух миллиардов рублей за неисполнение ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти, согласно оказанию оплаченных компанией услуг.
Спустя год, в августе 2023 года, официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил о достижении договорённостей с «Роснефтью» по ряду спорных вопросов.
Отмечалось, что претензии будут урегулированы в том случае, если «Роснефть» откажется от взыскания, а «Транснефть» продлит срок компенсаций убытков за загрязнённые нефтепродукты до конца мая 2025 года.
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Отмечается, что «Роснефть» хотела взыскать с «Транснефти» убытки в размере 3,36 миллиардов рублей, 120,8 миллионов долларов, 47,6 тысяч евро, 5,52 тысяч фунтов стерлингов и 73,9 миллионов польских злотых. Такое требование было обусловлено остановкой прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба».
Спустя год, в августе 2023 года, официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил о достижении договорённостей с «Роснефтью» по ряду спорных вопросов.
Отмечалось, что претензии будут урегулированы в том случае, если «Роснефть» откажется от взыскания, а «Транснефть» продлит срок компенсаций убытков за загрязнённые нефтепродукты до конца мая 2025 года.
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Анастасия Чинкова