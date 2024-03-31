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Треш-стример Mellstroy вернулся в Россию

31 марта 2024, 14:42
Фото: iStock/inewsistock

Фото: iStock/inewsistock

Треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) утверждает, что вернулся в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, ссылаясь на социальные сети блогера.

Отмечается, что в настоящее время Бурим находится в одной из московских гостиниц, где он снял номер за миллион рублей в сутки. Сам блогер опубликовал в соцсетях снимок возле самолета Embraer Legacy 600, на котором он прилетел.

Напомним, Андрей Бурим — блогер, уроженец Республики Беларусь. Ранее в России на стримера был заведён судебный иск об «оскорбление деловой репутации русскоязычных», по которому с него требовали взыскать штраф в размере десяти миллионов рублей. Бурима сняли с розыска в РФ и Белоруссии после того, как он пообещал оказать финансовую помощь детским домам на родине.

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В Дубне начали подготовку к туристическому сезону
31 марта 2024, 14:55

Фото: Telegram-канал Михаила Тихомирова

В Дубне Московской области началась подготовка к туристическому сезону, об этом сообщил глава города Михаил Тихомиров в своём Telegram-канале.
«Параллельно уборке города стартовала и работа по подготовке Дубны к туристическому сезону. На этот год много планов. Работаем, чтобы наш наукоград был комфортным и привлекательным для отдыха как для жителей, так и для гостей», — написал Тихомиров.

По его словам, в нынешнем летнем сезоне начнут свою работу 17 кафе и ресторанов, которые располагают открытой верандой. При этом, часть из них откроет свои двери уже в мае.

В июне в Парке семейного отдыха откроется новое кафе, в котором будут подавать шашлык, хот-доги, бургеры, блины, пицца, горячие и прохладительные напитки.

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#московская область
#дубна
#кафе
#рестораны
#туризм
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В Дубне продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже
31 марта 2024, 14:48

Фото: Telegram-канал Михаила Тихомирова

В подмосковном городе Дубна продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже, об этом сообщил глава Дубны Михаил Тихомиров в своём Telegram-канале.
«Одной из самых ярких туристических достопримечательностей Институтской части Дубны, конечно, всегда были мозаики. Как и обещали, реставрация мозаик художницы Нади Леже продолжается», — написал Тихомиров.

Он также сообщил, что четыре полотна отправились на реставрацию в мозаичную мастерскую Дубны. Там их восстановлением будет заниматься Михаил Поляков. Как отметил Тихомиров, Поляков — настоящий профессионал своего дела. Он подходит к своей работе с вниманием и любовью.

Тихомиров написал, что мозаики вернутся на свои места примерно через два месяца, после чего Дубна займётся реставрацией мозаик на Левом берегу.

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#дубна
#подмосковье
#реставрация
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Крупнейшая книжная сеть Украины начала продажу мемуаров хорватского нациста
«Страна.ua»: на Украине начали выпускать мемуары нациста Павелича
31 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/jarino47

Крупнейшая украинская книжная сеть начала продавать мемуары хорватского фашиста Анте Павелича. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Павелич являлся главой марионеточного правительства Хорватии, выступавшей союзницей нацистской Германии в 1941-1945 годах. Он был палачом евреев, сербов и цыган, сообщил глава «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский.

Он добавил, что указами Павелича были убиты свыше 30 тысяч хорватских евреев. Большинство из них казнили в концлагере Ясеновац.

При этом, по словам Долинского, в выпущенной книге об этом не говорится. А в аннотации написано лишь то, что Павелич боролся за независимость возглавляемой им Хорватии.

Книга мемуаров получила своё название от девиза нацистской ультраправой организации, действовавшей во времена Второй мировой войны, – усташи.

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#украина
#нацизм
#книга
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Филипп Киркоров рассказал о реакции своих детей на теракт в «Крокусе»
Певец Филипп Киркоров признался, что его детей напугал теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 13:44

Фото: Константин Семенец

Певец Филипп Киркоров на программе «Ты не поверишь» рассказал, что его дети — Мартин и Алла-Виктория — были напуганы после теракта в «Крокус Сити Холле».
Киркоров выразил глубокие соболезнования всем пострадавшим в этой жуткой трагедии. По словам певца, произошедшее «дает закалку и иммунитет», так как в наше время необходимо быть готовым ко всему. Киркоров подчеркнул, что при этом нельзя ожесточаться.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#террористы
#соболезнования
#рф
#киркоров
#крокус сити холл
#теракт
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«Если не убежать, то уплыть»: Украинские пограничники задержали мужчин с резиновой лодкой
Украинские пограничники задержали мужчин, пытавших доплыть до границы с Венгрией
31 марта 2024, 13:43

Фото: iStock/Andrii Zorii

Четверо украинцев пытались сбежать из стран, незаконно переплыв границу с Венгрией, об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Группа нарушителей пыталась переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Четверых мужчин, которые несли с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 метрах от границы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На задержанных составили административные протоколы. Каждому из них грозит штраф до пяти тысяч долларов. Также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к организации этого «заплыва».

Напомним, в Верховной раде Украины рассматривается закон о тотальной мобилизации населения. К тому же, Владимир Зеленский отменил президентские выборы, сославшись на невозможность их проведения в условиях военного положения.

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#граница
#украина
#венгрия
#мобилизация
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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура – трансляция
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» №4 стартовала с Байконура
31 марта 2024, 12:57

Фото: iStock/3DSculptor

Ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 стартовала с космодрома Байконур.
Прямую трансляцию запуска ведёт «Роскосмос» в своём YouTube-канале.

По подсчётам специалистов, спутник должен отделиться от третьей ступени ракеты ровно через 9 минут 23 секунды после пуска.

Отмечается, что спутник дистанционного зондирования Земли необходим для ведения высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения земной поверхности. Это необходимо для исследования природных ресурсов планеты.

Также с помощью этого спутника можно контролировать уровень загрязнения и деградации окружающей среды, искать месторождения полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, производить мониторинг чрезвычайных ситуаций, а также создавать и дополнять топографические и навигационные карты.

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#ракета
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#спутник
#роскосмос
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Умерла тренер фигуристов Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская
31 марта 2024, 12:44

Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

На 75 году жизни скончалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская. Об этом в соцсетях сообщил её сын Денис Самохин.
Среди учеников Дубинской такие мастера как Илья Авербух и Камила Валиева. Также она учила Ирину Лобачевскую, Даниила Глейхенгауза, братьев Александра и Владимира Успенских, Елену Куракову и многих других известных российских фигуристов.

Отмечается, что тренер ушла из жизни вечером 30 марта.

По словам её сына, который также является тренером по фигурному катанию, Дубинская в течение четырёх лет страдала от бокового амиотрофического склероза. В последние годы она не работала из-за болезни.

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#тренер
#фигурное катание
#смерть
#болезнь
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Российским спецслужбам стали известны организаторы террористических акций в РФ
Бортников: спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ
31 марта 2024, 12:31

Фото: сайт Кремля

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ. Об этом Бортников сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
Бортников рассказал, что есть лица, которые организовали боевые подразделения, а также существуют те, кто хотел совершить преступные деяния. Директор ФСБ отметил, что все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются.

Бортников добавил, что сотрудники спецслужб примут все необходимые меры, чтобы найти и наказать предателей, создавших боевые подразделения.

Ранее сообщалось, что в ходе объявленного в Дагестане режима контртеррористической операции были задержаны трое террористов, которые готовились совершить теракт. У них было изъято подготовленное для этого оружие, в том числе самодельное взрывное устройство.

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#фсб
#терроризм
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#теракт
#террористы
#меры
#операции
#сотрудники
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Дубненцы присоединятся к Международной акции «10 000 шагов к жизни»
31 марта 2024, 12:30

Фото: iStock/Halfpoint

Жители подмосковной Дубны присоединятся к Международной акции «10 000 шагов к жизни», об этом сообщает Telegram-канал «Дубна. Городские парки».
«Приглашаем присоединиться 5 апреля к Международной акции «10 000 шагов к жизни», которая проходит под девизом «Здоровье для всех!». Старт от Ротонды на Набережной р.Волга в 15-30 часов», — сообщили в СМИ.

Международная акция «10 000 шагов к жизни» приурочена ко Всемирному Дню здоровья, который состоится 7 апреля.

Ежегодно День здоровья проходит под новым девизом, отражающим наиболее актуальные проблемы в сфере здравоохранения. В 2024 году слоганом Дня здоровья выбрали фразу — «Здоровье для всех: справедливость и солидарность».

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#московская область
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#спорт
#здравоохранение
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