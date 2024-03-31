Треш-стример Mellstroy вернулся в Россию

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Треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) утверждает, что вернулся в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, ссылаясь на социальные сети блогера.
Напомним, Андрей Бурим — блогер, уроженец Республики Беларусь. Ранее в России на стримера был заведён судебный иск об «оскорбление деловой репутации русскоязычных», по которому с него требовали взыскать штраф в размере десяти миллионов рублей. Бурима сняли с розыска в РФ и Белоруссии после того, как он пообещал оказать финансовую помощь детским домам на родине.
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