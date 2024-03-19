ЦЕРН в ноябре прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией

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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), создавшая Большой адронный коллайдер, с 30 ноября 2024 года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал представитель ЦЕРН Арно Марсолье.
«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе. Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — рассказал Марсолье.После прекращения сотрудничества, задачи на Большом адронном коллайдере будут выполнять другие группы.
В декабре 2023 года директор Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Павел Логачев сообщил, что специалисты института продолжат сотрудничество с ЦЕРН до 2024 года, но передадут дела коллегам из других стран.
ЦЕРН является крупнейшей лабораторией физики высоких энергий в мире. Построенный в нём Большой адронный коллайдер был создан с участием физиков из различных стран, включая Россию. Одним из ключевых результатов работы на БАК было доказательство существования бозона Хиггса.
Институты Российской академии наук по требованию Минобрнауки собирают поименный список участников всех международных научных мероприятий за нынешний год как с российской, так и с иностранной стороны, пишут «Ведомости». Необходимо указать официальное название мероприятия, контингент участников, перечень стран, из которых прибыли участники, и их число. Также потребовали пофамильный список сотрудников института, участвующих в мероприятии, и иностранцев.
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