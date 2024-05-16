У памятника Кобзону в Москве выявили QR-коды с рекламой наркошопа

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В Оружейном переулке в Москве полиция обнаружила незаконно размещенные QR-коды, ведущие на сайт наркошопа, сообщили в пресс-службе управления МВД по столице.
«15 мая сотрудниками полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия были обнаружены QR-коды с сайта продажи запрещенных веществ», — говорится в сообщении.На улице расположен памятник Народному артисту СССР Иосифу Кобзону. По данным телеграм-канала Mash, 12 табличек со ссылками на продажу запрещенных веществ были установлены на этом монументе. Один из QR-кодов разместили на плите, имитирующей грампластинку, которая находится рядом со статуей певца. По информации Mash, на табличках указано, что при сканировании кода можно услышать лучшие песни артиста.
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