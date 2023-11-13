Участник из Подмосковья стал призёром хакатона по искусственному интеллекту в СКФО

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
Руслан Черненко из Московской области стал призёром хакатона по искусственному интеллекту в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Завершился восьмой окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в одноимённую президентскую платформу. По итогам соревнования 15 победителей разделили призовой фонд в 3 млн рублей.
Команды разработали виртуальный тренажёр и автоматическое дублирование видео на другой язык, распознали действия человека на видео, проанализировали опасные зоны на промышленном предприятии и оценили рабочий день сотрудника. До финальных защит дошли 88 команд.
Задача от Минпромторга была посвящена мониторингу опасных зон на производстве. Третье место в составе команды Sweepnet занял житель Московской области Руслан Черненко.
Читайте также:
Владимир Дюкарев из Подмосковья стал призёром хакатона по искусственному интеллекту
Два жителя Подмосковья завоевали призы хакатона по ИИ в Южном федеральном округе
Представитель Подмосковья стал призёром окружного хакатона по искусственному интеллекту
Команды разработали виртуальный тренажёр и автоматическое дублирование видео на другой язык, распознали действия человека на видео, проанализировали опасные зоны на промышленном предприятии и оценили рабочий день сотрудника. До финальных защит дошли 88 команд.
«Мне понравился кейс и то, как мы справились с ним. Решили сложную задачу, благодаря этому многому научились. Спасибо организаторам и партнёрам за подобные мероприятия», – рассказал участник команды Дмитрий Кожемяко.В рамках хакатона для участников и гостей состоялись образовательная и деловая программы. В этом году в рамках проекта проходят восемь окружных хакатонов. Это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – всероссийский и международный.
Читайте также:
Владимир Дюкарев из Подмосковья стал призёром хакатона по искусственному интеллекту
Два жителя Подмосковья завоевали призы хакатона по ИИ в Южном федеральном округе
Представитель Подмосковья стал призёром окружного хакатона по искусственному интеллекту
Лора Луганская