Участник СВО заключил брак в Доме правительства Подмосковья

Весна для аллергиков – особенно сложный период. Самым лучшим способом пережить сезон цветения является изоляция, однако не у всех есть возможность не выходить из дома или сменить климатическую зону. О том, что и когда начнет цвести и как облегчить симптомы аллергии, читайте в материале «Радио 1».