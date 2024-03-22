Участник СВО заключил брак в Доме правительства Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Доме правительства Московской области в Красногорске торжественно зарегистрировали брак участника спецоперации Сергея и его избранницы Виктории. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«Это уже вторая регистрация брака в Доме правительства. Первая состоялась с участием губернатора Подмосковья», – сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.Супругов также поздравили председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина и Герой России Алексей Романов.
Сергей – участник СВО, а невеста Виктория работает на оборонном заводе.
«Мы познакомились на теннисных столах, начали общаться, и общение перетекло в отношения. Через некоторое время я отправился на СВО, но моя девушка меня поддерживала. В отпуске я стал мужем прекрасной жены, но через неделю возвращаюсь на передовую», – рассказал Сергей свою историю любви.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В министерстве напомнили, что зарегистрировать брак можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках региона. Найти их адреса можно на сайте.
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Лора Луганская