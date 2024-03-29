Участники из Подмосковья вошли в число лучших на Всероссийском конкурсе кружков

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Подмосковье вошло в топ регионов по числу победителей и призёров V Всероссийского конкурса кружков. Лучших объявило Кружковое движение Национальной технологической инициативы, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«По итогам конкурса определены лучшие технологические кружки, студенческие технологические команды и организации, развивающие техническое творчество школьников и студентов. Так, победителем в треке «Среда развития кружков» стал Центр молодёжного инновационного творчества «Призма» из Котельников», – рассказали в министерстве.Призёрами в средней лиге трека «Технологические кружки» стали сразу шесть участников от Московской области из Реутова, Красногорска и Чехова. В младшей лиге призы получили представители Жуковского, Подольска и Котельников.
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