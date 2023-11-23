Участники подмосковной осенней акции сдали на площадки «Мегабак» 700 тонн старых шин

Фото: МинЖКХ МО
Жители Подмосковья сдали около 700 тонн старых шин в ходе традиционной акции «Сдай старые шины на Мегабак». Это эквивалентно комплектам из четырёх колёс для более чем 23 тыс автомобилей, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области. Оно проводило акцию с 15 октября по 15 ноября.
«Количество собираемых шин ежегодно растёт. В прошлом году за время осенней акции жители региона сдали 5,5 тыс старых покрышек. Такой рост говорит об ответственном отношении к правильной утилизации крупногабаритных отходов», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.Проект «Мегабак» развивается с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Его цель – не допустить навалов крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках и вернуть ресурсы во вторичный оборот.
Во время акции «Сдай старые шины на Мегабак» в регионе проходил фотоконкурс на самое креативную фото с шинами. 27 ноября победителей наградят сертификатами на приобретение автомобильной резины.
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Лора Луганская