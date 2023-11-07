Участница Pussy Riot Люся Штейн заочно арестована за фейки о ВС РФ

Фото: istockphoto/Michał Chodyra
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест участницы группы Pussy Riot Людмилы (Люси) Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Обвиняемая объявлена в международный розыск.
В середине мая 2022 года Штейн была объявлена в федеральный розыск. Ранее Преображенский районный суд приговорил ее к одному году ограничения свободы за нарушение санитарных норм в ходе проведения несанкционированной акции. После этого Штейн покинула Россию.
Читайте также:
Суд заочно приговорил издателя «Медиазоны»* Верзилова* к 8,5 годам колонии
Следствие просит о заочном аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой*
Участницу Pussy Riot Толоконникову* объявили в розыск
* Выполняет функции иноагента в РФ
Александр Бойцов