Ученые Массачусетского университета назвали лучшее время для секса

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Ученые из Массачусетского университета обнаружили, что занятия любовью могут быть особенно полезными в определенных обстоятельствах. Как сообщает портал med-heal.ru, этот процесс эффективнее всего во время приступов гнева и агрессивной ярости.
Злость негативно сказывается на нервной системе и общем состоянии здоровья из-за выработки гормонов стресса — кортизола и норадреналина. А последние, в свою очередь, способствуют сужению артерий и повышению артериального давления, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Секс же, действуя как естественное болеутоляющее, стимулирует выработку эндорфинов, препятствуя развитию болезней, и уменьшая уровень стресса и боли Кроме того, интимная близость в моменты эмоционального напряжения считается более интенсивной и яркой.
Американские ученые ранее выяснили, что вечерний секс и переживание оргазма являются не менее эффективными средствами для засыпания, нежели прием снотворных, сообщает «Газета.ру». Данные исследования, проведенного сотрудниками сети американских больниц Atrium Health, были представлены на ежегодной встрече SLEEP 2023 в Индианаполисе.
Вопросы о взаимосвязи сна и качества половой жизни были заданы 53 взрослым людям, при этом большинство из них (89 процентов) были в возрасте от 25 до 49 лет. 75 процентов опрошенных заметили, что у них улучшился сон после того, как они получили удовольствие от секса или достигли оргазма. При этом 64 процента респондентов признались, что прием снотворного оказывает на них такой же либо еще менее выраженный эффект.
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Секс же, действуя как естественное болеутоляющее, стимулирует выработку эндорфинов, препятствуя развитию болезней, и уменьшая уровень стресса и боли Кроме того, интимная близость в моменты эмоционального напряжения считается более интенсивной и яркой.
Вопросы о взаимосвязи сна и качества половой жизни были заданы 53 взрослым людям, при этом большинство из них (89 процентов) были в возрасте от 25 до 49 лет. 75 процентов опрошенных заметили, что у них улучшился сон после того, как они получили удовольствие от секса или достигли оргазма. При этом 64 процента респондентов признались, что прием снотворного оказывает на них такой же либо еще менее выраженный эффект.
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Артем Путинцев