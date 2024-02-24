Учёные нашли «близнеца» Млечного пути

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Международная команда астрономов совершила открытие, заглянув в далекое космическое прошлое с помощью мощнейшего телескопа Уэбба и обнаружив раннюю галактику, которая оказалась похожа на наш Млечный Путь. Учёные назвали её «Светлячок», пишет сайт Phys.org.
«Светлячок» появился «всего» через 600 миллионов лет после Большого взрыва, что делает его одной из самых древних галактик, известных науке. Учитывая, что возраст Вселенной примерно составляет 13,7 миллиарда лет, данное открытие позволяет нам заглянуть в прошлое на целых 13 миллиардов лет.
Главное отличие «Светлячка» от других галактик заключается в его составе и стадии формирования. Галактика находится в самой ранней и богатой газом стадии развития, что делает её особенно интересной для исследования. Она содержит в себе десять массивных звездных скоплений, каждое из которых имеет массу от 200 тысяч до 630 тысяч солнечных масс. Изучение этих скоплений является ключом к пониманию процессов роста и эволюции галактик.
Одним из удивительных фактов о «Светлячке» является экстремально высокая температура в его центральном кластере, которая составляет около 40 тысяч градусов Цельсия. Это свидетельствует о наличии интенсивных процессов образования звезд и активности внутри галактики.
Также стоит отметить, что «Светлячок» формируется в среде, которая является очень бедной металлами. Это означает, что в ней содержится малое количество химических элементов, отличных от водорода и гелия. Изучение таких галактик помогает ученым понять, каким образом происходит обогащение галактик металлами и каким образом проходит дальнейшее рождение различных химических элементов во Вселенной.
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Главное отличие «Светлячка» от других галактик заключается в его составе и стадии формирования. Галактика находится в самой ранней и богатой газом стадии развития, что делает её особенно интересной для исследования. Она содержит в себе десять массивных звездных скоплений, каждое из которых имеет массу от 200 тысяч до 630 тысяч солнечных масс. Изучение этих скоплений является ключом к пониманию процессов роста и эволюции галактик.
Также стоит отметить, что «Светлячок» формируется в среде, которая является очень бедной металлами. Это означает, что в ней содержится малое количество химических элементов, отличных от водорода и гелия. Изучение таких галактик помогает ученым понять, каким образом происходит обогащение галактик металлами и каким образом проходит дальнейшее рождение различных химических элементов во Вселенной.
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Сергей Калугин