Радио1
Главная / Новости / Общество/ Учёные нашли «близнеца» Млечного пути

Учёные нашли «близнеца» Млечного пути

24 февраля 2024, 18:11
Фото: iStock/Oscar Gutierrez Zozulia

Фото: iStock/Oscar Gutierrez Zozulia

Международная команда астрономов совершила открытие, заглянув в далекое космическое прошлое с помощью мощнейшего телескопа Уэбба и обнаружив раннюю галактику, которая оказалась похожа на наш Млечный Путь. Учёные назвали её «Светлячок», пишет сайт Phys.org.
«Светлячок» появился «всего» через 600 миллионов лет после Большого взрыва, что делает его одной из самых древних галактик, известных науке. Учитывая, что возраст Вселенной примерно составляет 13,7 миллиарда лет, данное открытие позволяет нам заглянуть в прошлое на целых 13 миллиардов лет.

Главное отличие «Светлячка» от других галактик заключается в его составе и стадии формирования. Галактика находится в самой ранней и богатой газом стадии развития, что делает её особенно интересной для исследования. Она содержит в себе десять массивных звездных скоплений, каждое из которых имеет массу от 200 тысяч до 630 тысяч солнечных масс. Изучение этих скоплений является ключом к пониманию процессов роста и эволюции галактик.


Одним из удивительных фактов о «Светлячке» является экстремально высокая температура в его центральном кластере, которая составляет около 40 тысяч градусов Цельсия. Это свидетельствует о наличии интенсивных процессов образования звезд и активности внутри галактики.

Также стоит отметить, что «Светлячок» формируется в среде, которая является очень бедной металлами. Это означает, что в ней содержится малое количество химических элементов, отличных от водорода и гелия. Изучение таких галактик помогает ученым понять, каким образом происходит обогащение галактик металлами и каким образом проходит дальнейшее рождение различных химических элементов во Вселенной.

Читайте также:

Российские космонавты Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос

Актриса Пересильд и режиссёр Шипенко начинают в Подмосковье подготовку к полёту в космос

Учёные зафиксировали крупнейшее столкновение галактик
#космос
#ученые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тело Навального* отдали матери
Ярмыш: тело Алексея Навального* отдали его матери
24 февраля 2024, 18:38

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тело Алексея Навального* отдали его матери. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Она подчеркнула, что Людмила Навальная в настоящее время находится в Салехарде, где расположена исправительная колония, в которой умер её сын.

По словам пресс-секретаря Навального*, она будет предоставлять более детальную информацию сразу же, по мере её появления.

новость дополняется...

Читайте также:

Навальный* умер в исправительной колонии

В Кремле ответили на вопрос о передаче тела Навального* родственникам

Названа причина смерти Навального*

*признан в России террористом и экстремистом
#смерть
#сизо
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Telegram обогнал «ВКонтакте», Сбербанк и YouTube по охватам пользователей
24 февраля 2024, 17:46

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В среднем охват пользователей Telegram за сутки достиг 47%. Таким образом, почти половина населения страны хотя бы раз в сутки используют этот мессенджер, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Mediascope.
Впереди по показателю охвата населения оказались только WhatsАpp — 67%, «Яндекс» — 56% и Google — 53%.

Мессенджер Павла Дурова обогнал таких гигантов, как «ВКонтакте» (45%), YouTube (44%), Сбербанк (37%) и Wildberries (23%). В июне 2022 года вошёл в пятёрку самых загружаемых приложений, а число его постоянных пользователей превысило 700 миллионов. По словам основателя сервиса Павла Дурова, на начало 2023 года Telegram стал вторым мессенджером в мире по популярности, уступив лишь WhatsApp.

27 сентября 2017 года Дуров рассказал о поступившем 14 июля требовании ФСБ предоставить «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», а также о последующем составлении административного протокола за невыполнение этого требования. Владелец мессенджера отказался предоставить ключи дешифровки.

20 марта 2018 года Верховный суд России признал законным требование ФСБ предоставить.. 28 августа 2018 года адвокат мессенджера Павел Чиков сообщил, что Telegram готов прелоставлять спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей, заподозренных в терроризме на основании решения суда.

Читайте также:

Мошенники придумали новую схему воровства денег у людей через Telegram

Telegram будет блокировать каналы за призывы к насилию

Россиянам рассказали, как уберечься от кражи Telegram-аккаунта
#telegram
#рекорд
#пользователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные информаторы приглашают жителей Ступино на выборы президента России
24 февраля 2024, 15:25

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В подмосковном городском округе Ступино информаторы приглашают жителей на выборы президента России. Об этом сообщает Telegram-канал Мособлизбиркома.
«С 17 февраля мы начали обходы и стараемся обходить как минимум около 22-30 квартир каждый день, чтобы успеть пройти повторно все не открывшиеся двери. В большей части люди нас рады видеть, особенно пожилые люди любят с нами поговорить. Есть небольшой процент людей, которые отказываются разговаривать», – рассказала член УИК № 3041 Анна Юняткина.

По одному из адресов подмосковных информаторов встретила руководитель волонтёрского движения помощи спецоперации, создатель движения «Ступинский район – Zа сVOих!!!» Анна Медведева. Она рассказала, что есть люди, которые не понимают важности участия в выборах, поскольку убеждены, что их голос ничего не решит. Анна поделилась, что и сама раньше так считала, однако сейчас точно убеждена в том, что, отдавая свой голос, человек создаёт будущее России.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Читайте также:

ЦИК показал бюллетень на выборы президента России

В Подмосковье к выборам президента начали готовить общественных наблюдателей

Онлайн-голосование на выборах президента РФ в 2024 году пройдет в 29 регионах
#выборы
#россия
#подмосковье
#ступино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
25 февраля на Карелию обрушится шторм
МЧС: жителей Карелии просят не выпускать детей из дома из-за шторма
24 февраля 2024, 14:53

Фото: iStock/Aleksandr Pykhteev

На республику Карелия надвигается шторм. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.
Жителей республики просят оставить личный транспорт дома. В связи с усилением ветра родителей просят не выпускать детей на улицу.

Синоптики сообщают, что порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду, а на открытых пространствах и водоёмах – до 20 метров в секунду.

Неблагоприятная погода установится почти на всей территории Карелии. Ожидается, что шторм накроет: Петрозаводский и Костомукшский городской округ; Беломорский, Питкярантский, Сегежский, Суоярвский муниципальный округ; Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский муниципальные районы.

Читайте также:

«Шторм века» бушует на черноморском побережье

«Шторм века»: жертвы и ущерб от урагана в Крыму и Сочи, какие регионы будут следующими

«Было очень страшно»: шторм Иша парализовал Великобританию
#погода
#синоптики
#шторм
#регионы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян поддерживают СВО
ВЦИОМ: 68% поддерживают проведение СВО
24 февраля 2024, 14:44

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Согласно опросу ВЦИОМ проведение СВО поддерживает 68% россиян.
Отмечается, что после объявления спецоперации на Украине в 2022 году россиян, поддерживающих это решение, начитывалось 65%. К 2023 году их число выросло на три процентных пункта, до 68%. В настоящее время этот показатель сохраняется.

При этом 65% опрошенных уверены, что спецоперации проходит для российских военных успешно. По сравнению с прошлым опросом, проводившимся в феврале 2023 года, показатель возрос на шесть процентных пунктов, приблизившись значениям марта 2022 гола (70%).

Целью СВО четыре из десяти участников называют защиту России, разоружение Украины и препятствие НАТО, который стремится разместить там свои военные базы.

Каждый пятый опрошенный целью называет защиту жителей новый регионов России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также 15% респондентов убеждены, что Россия занимается расчисткой территории Украины от нацистов.

Читайте также:

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года

Путину доверяют свыше 79% россиян, показал опрос ВЦИОМ
#опрос
#россияне
#вциом
#сво
#поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пулково на шесть часов задержали рейс из-за «бомбы» у беременной
SHOT: из-за ссоры мужчины с беременной женой в Пулково на 6 часов задержали рейс
24 февраля 2024, 14:33

Фото: iStock/alexflower

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на шесть часов задержали рейс из-за конфликта мужчины с беременной женой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В районе двух часов ночи 24 февраля в аэропорт поступил звонок от 30-летнего мужчины. Он утверждал, что в багаже его беременной жены находится подозрительный предмет, с помощью которого может быть совершён теракт.

В результате с борта было эвакуировано 148 пассажиров и девять членов экипажа. Кинологи тщательно осмотрели самолёт, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

В результате выяснилось, что незадолго до вылета самолёта женщина поругалась со своим мужем по телефону и заявила, что улетает в Таджикистан к родителям. Супруг не хотел отпускать её, поэтому придумал историю с взрывчаткой.

Рейс «Уральских авиалиний» задержали на шесть часов, всем пассажирам выдали еду и воду. В настоящее время мужчину разыскивают.

Читайте также:

Самолёт вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту

Самолёт «Победы» экстренно посадили во Внуково из-за потерявшей сознание женщины

В Турции самолёт экстренно приземлился из-за криков о помощи из багажного отсека
#самолет
#рейсы
#санкт-петербург
#конфликт
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Панде Катюша в Московском зоопарке исполнилось полгода
24 февраля 2024, 12:38

Фото: Московский зоопарк

Детёнышу большой панды Катюше, которая живёт в Московском зоопарке, исполнилось полгода. Об этом в Telegram сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
«Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку, и похоже поняла, что не только мамино молоко вкусное», — написала руководитель.
Потомство больших панд редко появляется в неволе. Поэтому рождение Катюши было большим событием не только для России, но и для Китая. Дело в том, что правительство Китайской народной республики не продаёт панд и не дарит. Власти Китая дают животных той или иной стране на временное содержание в знак особого расположения. При этом чёрно-белые медведи остаются собственностью Китая и по истечении определённого времени возвращаются на родину.

Панде Катюша выбирали имя всем миром. На сайте «Активный гражданин» были перечислены варианты и всех желающих просили проголосовать или предложить свой вариант. Большинство опрошенных выбрало имя Катюша.

Читайте также:

Панд Московского зоопарка научили рисовать

Панд из столичного зоопарка номинировали на международную премию

Торты изо льда и шоу барабанщиков. В столичном зоопарке отпразднуют день рождения панд
#медведи
#день рождения
#животное
#московский зоопарк
#китай
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бухгалтер в Орске подозревается в хищении более 12 млн рублей
24 февраля 2024, 12:13

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Оренбургской области.

В Орске возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в мошенничестве на сумму более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Оренбургской области.
Предварительное следствие установило, что подозреваемая, являясь бухгалтером на одном из заводов Новотроицка, подделала 28 заявок на выплату заработной платы и социальных пособий. Общая сумма хищения составила 10 837 000 рублей.

Помимо этого, за период с января 2022 года по апрель 2023 года, работая бухгалтером того же завода, женщина присвоила еще 1 355 000 рублей, принадлежащих акционерному обществу. Часть похищенных денег она потратила на покупку подарков мужу, такой как золотая цепочка и браслет, а также приобрела различную бытовую технику и другие вещи.

В настоящее время расследование обоих уголовных дел продолжается. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Если вина женщины будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Хищение было обнаружено в ходе аудиторской проверки финансовой деятельности предприятия. Женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Читайте также:

Бухгалтер из Флориды украла у работодателя 1,6 млн долларов за шесть лет

В Москве бухгалтер фирмы перевела себе со счёта организации 19 млн рублей

Перечислены самые популярные схемы интернет-мошенничеств
#следствие
#предприятия
#расследование
#мошенничество
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
24 февраля 2024, 11:58

Фото: сайт Верховного суда РФ

В Москве на 81 году жизни скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что в последние дни он находился в больнице.

Лебедев был назначен председателем Верховного суда РФ 25 сентября 2019 года Советом Федерации сроком на шесть лет. До этого он уже назначался на эту должность в 1999, 2007 и в 2012 годах. С 1989 по 1991 он был председателем Верховного суда РСФСР.

Ранее, 6 февраля, пресс-служба Кремля сообщала, что Лебедев встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили меры по гуманизации законодательства и правоприменительной практики, а также использование современных цифровых технологий в работе судов.

Читайте также:

Умер Герой СССР Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане

Замкомандующего 18-й армией умер в госпитале от ранений

Умер режиссёр «Союзмультфильма» Владимир Самсонов
#смерть
#суд
#россия
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф