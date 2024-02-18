Учёные назвали главную угрозу мировой продовольственной безопасности

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Всё более частые набеги саранчи на посевы сельскохозяйственных культур, вызванные глобальным потеплением климата, могут стать уже в самое ближайшее время серьёзной угрозой для мировой продовольственной безопасности.
Повышение средней температуры воздуха и увеличение количества осадков создают благоприятные условия для размножения этих насекомых в ранее нетипичных для нашествий районах и ухудшают ситуацию в традиционных «горячих точках», указано в публикации. Более того, ареал обитания вредителей продолжает расширяться. Участились случаи одновременных набегов саранчи в удалённых друг от друга районах, например, в Индии и Марокко. Такая ситуация может привести к тяжёлым неурожаям и подорвать мировую продовольственную безопасность, предостерегают учёные.
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Александр Бойцов