Учёные пытаются найти тайный «зал знаний» под египетским Большим сфинксом

Фото: iStock/pius99
Учёные пытаются найти тайный «зал знаний» под лапами Большого сфинкса в комплексе пирамид в Гизе в Египте. Об этом сообщает РИА Новости.
По предложениям учёных, под сфинксом может располагаться тайное помещение, в котором запрятаны сокровища Атлантиды или достижения египетской культуры. Это помещение получило название «зал знаний».
Обнаружить потайное хранилище удалось благодаря интернета. На кадрах, снятых с квадрокоптера, видно, что на голове и спине сфинкса есть какие-то небольшие отверстия с дверцами. Но такая находка не стала сенсационной, поскольку ещё в 1925-1936 годах археолог французского происхождения Эмиль Барайз, работающий в Египте, установил, что отверстие на голове предназначалось для головного убора, который так и не был сделан, а дверь на спине вела в пустое помещение.
Позднее, в 1989 году учёные из Японии провели раскопки около лап сфинкса и обнаружили под левой тоннель глубиной три-четыре метра. Затем сейсмологическое сканирование, проведённое американским геофизиком Томасом Добецки, показало, что тоннель ведёт к закрытым камерам.
Читайте также:
В Египте археологи нашли кувшины с вином, которому 5000 лет
В России найден редкий образец оружия Смутного времени
В Петербурге проводятся археологические работы в Борисоглебской церкви
Обнаружить потайное хранилище удалось благодаря интернета. На кадрах, снятых с квадрокоптера, видно, что на голове и спине сфинкса есть какие-то небольшие отверстия с дверцами. Но такая находка не стала сенсационной, поскольку ещё в 1925-1936 годах археолог французского происхождения Эмиль Барайз, работающий в Египте, установил, что отверстие на голове предназначалось для головного убора, который так и не был сделан, а дверь на спине вела в пустое помещение.
Читайте также:
В Египте археологи нашли кувшины с вином, которому 5000 лет
В России найден редкий образец оружия Смутного времени
В Петербурге проводятся археологические работы в Борисоглебской церкви
Анастасия Чинкова