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Уголовное дело или забота о детях: что ждет учителей, которые выбросили вещи школьников

В московской школе вещи учеников выбросили на улицу
21 февраля 2024, 16:13
Фото: iStock/chameleonseye

Фото: iStock/chameleonseye

Сотрудники московской школы собрали личные вещи учеников в мусорные пакеты и выбросили их на улицу. Педагоги объяснили поступок тем, что грязные вещи школьников создавали антисанитарию. Какая ответственность грозит учителям, и как воздействовать на детей законными методами, читайте в материале «Радио 1».

Самоуправство или кража?


Действия сотрудников школы, которые выбросили на улицу вещи учеников можно расценить как самоуправство или кражу. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал член Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.


«Если раздевалка предназначена для детских вещей, и вещи там находились, а преподаватели самовольно ими распорядились, то это можно трактовать как самоуправство. Вообще когда вы забираете чужие вещи и делаете с ними что хотите - возбуждается уголовное дело о краже. Если не было никаких предупредительных надписей, например: «Здесь не оставлять вещи», потому что раздевалки нет или она закрыта на ремонт, то они не правы», - объяснил юрист.

Когда учителя вправе выбросить вещи

Предупредительная надпись «Нельзя оставлять вещи» могла бы оправдать действия педагогов, но только в том случае, если бы оставленные вещи препятствовали пожарному выходу.

«Если раздевалка не работает, или это вовсе не раздевалка, и в том месте, где были вещи ничего складировать нельзя, то вынести оставленные вещи можно. Это по правилам пожарной безопасности. Если противопожарный выход перегораживается оставленными вещами, то брошенные вещи можно относить на помойку. Однако в каждом случае нужно разбираться индивидуально», - подчеркнул адвокат.


Фото: сообщество «Щербинка» во ВКонтакте

Педагоги действовали во благо

Многие дети из-за своей рассеянности оставляют в школе личные вещи и не забирают их. Как правило, это грязная обувь и одежда, которые создают антисанитарию, поэтому сразу осуждать действия педагогов в данном случае не правильно. Таким мнением поделился заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров.
«Во многих школах есть такая куча вещей, они потеряшки называются. Туда складывают забытые вещи, невостребованные, за которыми никто не приходит. К сожалению, рассеянность и разболтанность очень распространены. Лично я тоже веду борьбу с этим явлением в педагогике уже 37 лет. Здесь образ жизни нудно пересматривать. Какими-то штрафами, инструкциями не поможешь.Что касается поступка педагогов, то эта мера избыточная, это нарушение. Но я могу понять их раздражение. Это не только антиэстетично, но и антигигиенично. Вещи зачастую долго лежат грязные. Здесь нужно понимать логику, и не бросаться сразу осуждать: «как они смели выбросить вещи?». Нет никаких инструкций на этот счет. К этому инциденту нужно подойти спокойно, и понять, что здесь действия были во многом вызваны заботой о детях», - отметил Снегуров.
По его мнению, безответственное отношение ребенка к вещам формируется в семье. Он привел в пример случай с кофтой, которая несколько месяцев лежит в школе, и никто за ней не приходит.

«Ребенок приходит домой без какой-то вещи. Почему родители не спрашивают, где она. Они не спросили, и ребенок также относится к своим вещам», - заявил педагог.
Снегуров заявил, что существует только один способ бороться с подобным явлением: повышать уровень организованности и личной собранности.

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В России ведется работа по сокращению преступности среди подростков
Колесник: В России на 15% сократилось число подростков-преступников
21 февраля 2024, 18:27

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В 2023 году в России удалось на 15% сократить преступность среди подростков. Об этом заявил начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России полковник полиции Станислав Колесник. Его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«Более 20 тысяч трудных подростков были привлечены в общественную деятельность в 2023 году. Благодаря этому на 15% сократилось число подростков-преступников», - заявил Колесник.

Ранее председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев привел данные опроса среди школьников, согласно которым 40% детей разного возраста становятся жертвами буллинга. При этом он уточнил, что дети считают виновными в этом взрослых, которые не хотят вмешиваться в их жизнь.

Напомним, в Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». Инициатором мероприятия стал комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

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#рф
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Депутат Говырин предложил внедрить госстандарт в бизнес-образовании граждан
21 февраля 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в России необходим единый государственный образовательный стандарт обучения начинающих предпринимателей.
Нынешние бизнес-тренинги и курсы, по его мнению, не являются полноценным образованием. При этом, считает парламентарий, России в нынешней экономической ситуации необходимы грамотные предприниматели.

«Базовые принципы запуска бизнеса, развития и масштабирования, а также умения менять бизнес-модель, основываясь на расчетах и правовом регулировании, — это то, что должен знать каждый предприниматель», — добавил в беседе с NEWS.ru Говырин.

Ранее женский бизнес-коуч Наталья Плотникова рассказала, как справиться с депрессией после отпуска. Для этого, по её мнению, всегда необходимо разбираться с причиной возникшей депрессии.

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#бизнес
#предприниматель
#образование
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В Наро-Фоминском округе ищут подрядчика на ремонт подъездов к кладбищам
21 февраля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Подряд на капитальный ремонт нескольких автодорог, а также парковок и подъездов к кладбищам выставил на торги Наро-Фоминский городской округ, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет капитально отремонтировать подъезд к кладбищу и парковку у кладбища в деревне Афанасьево, подъезд к деревне Загряжское и парковку у местного кладбища, а также парковку у кладбища в городе Верея — на Заводской улице», — отмечается в сообщении.
Начальная цена контракта на электронном аукционе составляет 15 миллионов 623 тысячи 400 рублей 77 копеек. Заявки будут принимать до 28 февраля. Подряд выиграет наименее затратное предложение.

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#комитет по конкуретной политике мо
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«Жертвы буллинга»: Стало известно, сколько российских детей сталкиваются с травлей
Депутат Метелев: 40% российских детей становятся жертвами буллинга
21 февраля 2024, 17:54

Фото: iStock/shironosov

Председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев привел данные опроса среди школьников, согласно которым 40% детей разного возраста становятся жертвами буллинга. Слова депутата приводит корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«Из 9,5 тысяч опрошенных детей разных возрастов 40% говорят, что они жертвы буллинга, 15% открыто признают, что они агрессоры, лишь 4% обращаются к психологу», - рассказал Метелев.

При этом он уточнил, что дети считают виновными в этом взрослых, которые не хотят вмешиваться в их жизнь.

Ранее первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев сообщил, что в 2025 году в России начнут проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях. До этого подобные мероприятия проводились только в школах.

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#учения
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#мероприятия
#жертвы
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Новый вирус на Пхукете: риски эпидемии и о чем предупредили россиян
21 февраля 2024, 17:53

Фото: iStock/wildpixel

На Пхукете свирепствует новый неопознанный вирус: инфицированные жалуются на сильный кашель и высокую температуру. Симптомы заболевания также замечают вернувшиеся с курорта путешественники. О чем предупреждают российских туристов и как защититься от эпидемии, расскажет редакция «Радио 1».

Новый вирус на Пхукете, симптомы


Необычное инфекционное заболевание, с которым столкнулись туристы тайского острова Пхукет может оказаться коронавирусом, коклюшем или лихорадкой, передает портал «Shot». Заболевшие жалуются на кашель, высокую температуру, слабость. Противовирусные препараты не облегчают симптомы болезни, которые длятся на протяжении нескольких недель.

Как не заразиться?


Вирус в настоящее время не исследован, и до этого момента, врачи советуют следовать нескольким правилам, которые позволят предотвратить заболевание.
  1. Самый распространённый совет от докторов – вакцинация. Прививки следует сделать от гриппа и от коклюша. Однако этот способ подойдет тем, кто планирует поездку не позднее, чем через месяц.
  2. Нужно стараться избегать мест скопления людей, закрытых многолюдных помещений.
  3. Необходимо соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки, не прикасаться к лицу, не употреблять в пищу грязные фрукты или другие продукты, которые лежат на прилавках не в целостных упаковках.
  4. Если среди симптомов сильный непроходящий кашель, высокая температура и лихорадка – следует немедленно обратиться к врачу.
Врачи предупреждают, что могло произойти мутирование вируса, и самостоятельное лечение заболевания приведет к осложнениям.


Роспотребнадзор оценил риски завоза вируса в Россию

Вероятность завоза лихорадки в Россию исключена, сообщает Роспотребнадзор. Однако отметим, что речь идет о лихорадке Денге. О новом вирусе в Пхукете ведомство подробностей не привело.

Вспышка вирусов в Тайланде и на Шри-Ланке


В июне 2023 года СМИ писали о распространении опасного вируса «чикунгуньи». К его симптомам относилась лихорадка, озноб, сухой кашель, мышечная боль. Однако несмотря на опасения врачей, эпидемии удалось избежать.
О массовом заболевании лихорадкой на Шри-Ланке сообщил телеграм-канал «Mash».

Число зараженных превысило несколько десятков, больше всего заболевших в Коломбо. В Роспотребнадзоре прежде прокомментировали ситуацию и заявили, что ведомство мониторит ситуацию по случаям выявления лихорадки в Рио-де-Жанейро.

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#заболевания
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В Госдуме обсудили новые требования к безопасности в образовательных учреждениях
21 февраля 2024, 17:35

Фото: сайт Госдумы РФ

В Госдуме 21 февраля прошли парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». На заседании побывала корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
«По результатам слушаний комитет по безопасности планирует введение обязательных условий и требований к ЧОПам», -- рассказал спикер слушаний, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Депутаты отметили, что необходим законодательный запрет на проведение закупок охранных услуг в формате аукционов. Кроме того, нужно выделить в отдельные статьи средства на охрану образовательных организаций и антитеррористическую безопасность.

Охранные посты в образовательных учреждениях должны быть оборудованы современной техникой: турникетами, металлодетекторами и тревожной кнопкой, по которой приезжает полиция или Росгвардия. Осуществлять охрану должны не менее двух охранников.

Комитет по безопасности сообщил, что на обеспечение безопасности учебных учреждений необходимо 594 млрд рублей.

Парламентские слушания прошли по инициативе комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

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#безопасность
#депутаты
#школы
#детские сады
#госдума
#охрана
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В Госдуме призвали перестать романтизировать преступников
В Госдуме предложили ограничить упоминание в СМИ биографии террористов
21 февраля 2024, 17:25

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев предложил законопроект, который бы ограничивал упоминание в СМИ биографии террористов. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях. Его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
В Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». Инициатором мероприятия стал комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Данный законопроект заключается в ограничении на упоминание в СМИ биографии террористов, чтобы не романтизировать преступников», - пояснил Метелев.

Ранее первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев сообщил, что в 2025 году в России начнут проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях.

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#семьи
#мероприятия
#законопроект
#госдума
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В Подмосковье за год построят 12 тротуаров по выбору жителей
21 февраля 2024, 17:25

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в этом году планируют построить 12 тротуаров, за которые проголосовали жители. Эти участки набрали наибольшее количество голосов на портале «Добродел», сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Голосование на портале «Добродел» проводили прошлым летом. По итогам были выбраны тротуары-победители, за которые проголосовали больше всего жителей. Это 12 тротуаров общей протяжённостью более 8 км. Все они отвечают критериям отбора для включения в программу: рядом есть места притяжения – медицинские и образовательные учреждения, места отдыха, остановки и станции. Также важно расположение тротуара, ширина обочины и наличие на участке дороги ДТП с погибшими и пострадавшими», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что всего в этом году в Московской области планируют построить более 60 км тротуаров вдоль региональных дорог. Работы стартуют с наступлением хорошей погоды и завершатся осенью.

Обустройство тротуаров ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Перечень участков строительства по результатам голосования на «Доброделе» можно найти по ссылке.

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#голосование
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#добродел
#алексей гержик
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В России усилят антитеррористическую защищенность в детских садах и колледжах
Бугаев: в детсадах и колледжах усилят антитеррористическую защищенность
21 февраля 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В 2025 году начнут проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях. Об этом сообщил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, его слова передает корреспондент «Радио 1» Анастасия Чинкова.
В Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению». Инициатором мероприятия стал комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«В 2025 году комитет вместе с МВД, МЧС, ФСБ начнёт проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях», - заявил Бугаев.

Ранее подобные учения проводились только в школах.

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