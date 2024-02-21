Уголовное дело или забота о детях: что ждет учителей, которые выбросили вещи школьников

Сотрудники московской школы собрали личные вещи учеников в мусорные пакеты и выбросили их на улицу. Педагоги объяснили поступок тем, что грязные вещи школьников создавали антисанитарию. Какая ответственность грозит учителям, и как воздействовать на детей законными методами, читайте в материале «Радио 1».