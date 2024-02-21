Уголовное дело или забота о детях: что ждет учителей, которые выбросили вещи школьников

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Сотрудники московской школы собрали личные вещи учеников в мусорные пакеты и выбросили их на улицу. Педагоги объяснили поступок тем, что грязные вещи школьников создавали антисанитарию. Какая ответственность грозит учителям, и как воздействовать на детей законными методами, читайте в материале «Радио 1».
Самоуправство или кража?
Действия сотрудников школы, которые выбросили на улицу вещи учеников можно расценить как самоуправство или кражу. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал член Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
«Если раздевалка предназначена для детских вещей, и вещи там находились, а преподаватели самовольно ими распорядились, то это можно трактовать как самоуправство. Вообще когда вы забираете чужие вещи и делаете с ними что хотите - возбуждается уголовное дело о краже. Если не было никаких предупредительных надписей, например: «Здесь не оставлять вещи», потому что раздевалки нет или она закрыта на ремонт, то они не правы», - объяснил юрист.
Когда учителя вправе выбросить вещиПредупредительная надпись «Нельзя оставлять вещи» могла бы оправдать действия педагогов, но только в том случае, если бы оставленные вещи препятствовали пожарному выходу.
«Если раздевалка не работает, или это вовсе не раздевалка, и в том месте, где были вещи ничего складировать нельзя, то вынести оставленные вещи можно. Это по правилам пожарной безопасности. Если противопожарный выход перегораживается оставленными вещами, то брошенные вещи можно относить на помойку. Однако в каждом случае нужно разбираться индивидуально», - подчеркнул адвокат.
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Педагоги действовали во благоМногие дети из-за своей рассеянности оставляют в школе личные вещи и не забирают их. Как правило, это грязная обувь и одежда, которые создают антисанитарию, поэтому сразу осуждать действия педагогов в данном случае не правильно. Таким мнением поделился заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук, профессор МГПУ Александр Снегуров.
«Во многих школах есть такая куча вещей, они потеряшки называются. Туда складывают забытые вещи, невостребованные, за которыми никто не приходит. К сожалению, рассеянность и разболтанность очень распространены. Лично я тоже веду борьбу с этим явлением в педагогике уже 37 лет. Здесь образ жизни нудно пересматривать. Какими-то штрафами, инструкциями не поможешь.Что касается поступка педагогов, то эта мера избыточная, это нарушение. Но я могу понять их раздражение. Это не только антиэстетично, но и антигигиенично. Вещи зачастую долго лежат грязные. Здесь нужно понимать логику, и не бросаться сразу осуждать: «как они смели выбросить вещи?». Нет никаких инструкций на этот счет. К этому инциденту нужно подойти спокойно, и понять, что здесь действия были во многом вызваны заботой о детях», - отметил Снегуров.По его мнению, безответственное отношение ребенка к вещам формируется в семье. Он привел в пример случай с кофтой, которая несколько месяцев лежит в школе, и никто за ней не приходит.
«Ребенок приходит домой без какой-то вещи. Почему родители не спрашивают, где она. Они не спросили, и ребенок также относится к своим вещам», - заявил педагог.Снегуров заявил, что существует только один способ бороться с подобным явлением: повышать уровень организованности и личной собранности.
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