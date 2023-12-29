Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено

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Адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогерши Лерчек прекратили. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, против Валерии Чекалиной и ее супруга Артема было возбуждено два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По данным следствия, блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения. При этом доходы от марафонов превысили лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело, касалось отмывания средств в особо крупном размере.
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