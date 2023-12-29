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Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено

Адвокат блогера Лерчек сообщил о прекращении уголовного дела о неуплате налогов
29 декабря 2023, 12:14
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогерши Лерчек прекратили. Об этом пишет РИА Новости.

Также с Чекалиной были сняты все ограничения, в особенности, запрет на перемещение и использование интернета. После чего семейная пара Чекалиных опубликовала посты в социальных сетях после перерыва в 9 месяцев.

Напомним, против Валерии Чекалиной и ее супруга Артема было возбуждено два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По данным следствия, блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения. При этом доходы от марафонов превысили лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело, касалось отмывания средств в особо крупном размере.

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