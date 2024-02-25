Украина заявила о применении западного оружия на «своих» территориях

«Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.





Зеленский добавил, что действия Украины - это в любом случае "результат союза Украины и партнеров".Однако, несмотря на заявления Зеленского, Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают территорию России, используя оружие и снаряды, поставленные западными странами.Так, 24 января украинские силы сбили над территорией Белгородской области российский самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot.Кроме того, в декабре 2023 года произошел массированный обстрел Белгорода снарядами РСЗО Vampire чешского производства.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки западного оружия Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.Ранее Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. Большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.Читайте также: