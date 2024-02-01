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Украинские чиновники стали слишком много материться на публике

НАПК: Чиновников Украины призвали отказаться от нецензурной брани из-за жалоб
01 февраля 2024, 04:10
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинских чиновников призвали воздержаться от использования нецензурной лексики из-за многочисленных жалоб, сообщило в своём Telegram-канале Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).

«Ругань стала все чаще появляться в лексиконе украинцев. Привычным стало использование нецензурных слов для характеристики соседней страны, ее президента и даже самолета МиГ-31», — отметили в НАПК, подчеркнув, что регулярно получают жалобы на использование публичными людьми нецензурной брани.

Чиновникам рекомендуется отказаться от подобной лексики в соответствии с законом о предотвращении коррупции, который обязывает должностных лиц соблюдать общепризнанные этические нормы поведения и быть вежливыми в отношениях с гражданами и коллегами.


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#чиновники
#украина
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Всем членам Организации освобождения Палестины запретили въезд в Америку
ТАСС: Конгресс США запретил всем членам ООП въезд на территорию Штатов
01 февраля 2024, 03:47

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Конгрессмены США поддержали законопроект о запрете на въезд в страну всем членам Организации освобождения Палестины (ООП), сообщает ТАСС. Данная инициатива расширяет введенный ранее запрет на въезд должностных лиц организации на всех без исключения членов ООП.
Законопроект также предусматривает запрет на въезд для лиц, связанных с палестинскими радикальными движениями ХАМАС и «Исламский джихад». Ограничения касаются в том числе и участников атаки на Израиль, совершенной 7 октября 2023 года.

Организация освобождения Палестины представляет интересы арабов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Ранее издание Axios писало, что американский госсекретарь Энтони Блинкен поручил подчинённым оценить все возможные варианты для признания Палестины независимым государством со стороны США и международного сообщества.

Напомним, палестино-израильский конфликт является источником напряженности в регионе на протяжении десятилетий. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. При этом в самом Израиле отвергают создание палестинского государства и не допускают этого в любом послевоенном сценарии.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».



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#сша
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#конгресс сша
#палестина
#хамас
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NDTV: 103-летний индиец женился на 49-летней женщине
01 февраля 2024, 03:21

Фото: iStock/Ashish_Kumar

103-летний мужчина из Индии женился на женщине вдвое младше него, сообщает телеканал NDTV. Видео, на котором молодожены возвращаются домой после свадебной церемонии, стало вирусным в январе 2024 года, несмотря на то, что брак был заключен практически за год до этого,
Хабиб Назар женился на 49-летней Фироз Джахан на церемонии в Бхопале. Это третий его брак — по словам мужчины, «после смерти второй жены он почувствовал одиночество и женился в третий раз».

Для Фироз Яхан эта свадьба стала второй — она согласилась выйти замуж за Назара, потому что о нем некому было заботиться. При этом женщина отметила, что согласилась на брак со 103-летним старцем по собственной воле, никто не толкал ее на это.

«Мой муж абсолютно здоров, у него нет никаких проблем», — сказала Яхан журналистам.

Ранее издание The New York Times Magazine написало об американке, которая обратилась в журнальную рубрику по разрешению сложных морально-этических ситуаций. Она хотела понять, правильно ли она поступает. По словам американки, её столетний отец женится на 75-летней вдове, которая трижды была замужем. В итоге автор письма решила пропустить свадьбу из-за неприязни к женщине.

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#индия
#пожилые люди
#свадьба
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Метеорологи США: В 2023 году количество молний стало больше на 7 процентов
01 февраля 2024, 02:13

Фото: Maksym_Isachenko

Американские метеорологи предупреждают об ухудшении климата на территории Соединённых Штатов. По их информации, молний стало больше на 7%, и даже возникло такое климатическое явление, как снежная гроза. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3» со ссылкой на отчет о молниях в США за 2023 год (U. S. Lightning Report).
В прошлом году было зафиксировано свыше 558 млн импульсов молнии в 92 млн вспышек по всей территории США — этот показатель на 6,6% больше, чем в 2022 году. Статус «столицы молний», как и в 2022 году, сохранила Флорида, снова отличившись самой высокой плотностью ударов молний среди всех штатов.

При этом в приходе Сент-Бернарда в штате Луизиана зафиксировали 392 вспышки молний на квадратную милю — это самый высокий показатель в стране, в то время как в Техасе отмечалось наибольшее количество ударов молний в целом (более 13 млн вспышек). И наоборот, в штатах Новой Англии количество вспышек молний было одним из наиболее низких во всей Америке.

В отчёте также рассматривались такие чрезвычайно редкие погодные явления, как снежная гроза в Южной Калифорнии. Так называется «сочетание электрической активности грозы с низкими температурами снежной бури» — иначе говоря,не только молнии, но и сильный снегопад.

Анализ спутниковых снимков лесных пожаров, произошедших за период с 1992 по 2018 год, показал, что примерно 90% лесных пожаров происходят из-за так называемых «горячих» ударов молний, которые характеризуются более длительной продолжительностью, чем обычно. Длительность таких ударов может составлять от 40 миллисекунд до почти трети секунды, что передает достаточное количество тепла траве, кустарникам и деревьям для возгорания. Моделирование показало, что при нагревании атмосферы возможно увеличение числа таких «горячих» ударов молний с трех до четырех ударов в секунду во всем мире. Ученые также указывают на рост на 28% всех типов ударов молний к 2090 году.

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#сша
#погода
#гроза
#метеоролог
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Американке, показавшей гениталии на борту самолёта, предъявили обвинения
01 февраля 2024, 01:52

Фото: iStock/Mikhail_Davidovich

Пассажирке авиарейса компанииFrontier Airlines из Орландо в Филадельфию предъявлены федеральные обвинения после того, как ее засняли на видео, в тот момент, когда сняла брюки и нижнее белье прямо в салоне самолёта, обругала экипаж и, предположительно, пригрозила убить других пассажиров.
Как пишет издание The New York Post, 60-летняя Дульсе Уэртас выпила два коктейля во время полета 20 ноября, встала со своего места, когда самолет собирался приземлиться в Филадельфии, и объявила, что ей нужно в туалет.

«После того, как самолет приземлился и подруливал к выходу, Уэртас начала ругаться в адрес пассажиров вокруг нее», — отмечается в отчёте об инциденте, подписанном специальным агентом ФБР Кайлом Капроном.

У выхода на посадку Уэртас оттолкнула других пассажиров с дороги, прошла в переднюю часть салона и направилась к туалету, но была остановлена экипажем. Тогда, согласно жалобе, женщина «стянула брюки и нижнее белье и присела на корточки, как будто собиралась помочиться в проходе». Это произошло прямо на глазах у пассажиров, многие из которых были детьми.

После этого, когда ей не удалось пройти мимо, Уэртас продолжала кричать, проклинать и угрожать убить нескольких пассажиров.

В итоге, согласно жалобе, поданной в понедельник в окружной суд США по Восточному округу Пенсильвании, дебоширке предъявлены обвинения «в непристойном поведении в специальной юрисдикции США в отношении воздушных судов, вмешательстве в деятельность членов летного экипажа и обслуживающего персонала и простом нападении».

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#самолёты
#дебошир
#сша
#происшествие
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ХАМАС согласилось на освобождение палестинских заключенных из тюрем Израиля
01 февраля 2024, 01:34

Фото: iStock/EA

Палестинское радикальное движение ХАМАС в рамках новой сделки по обмену заложников согласилось на поэтапное освобождение палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По данным телеканала, на первом этапе сделки ХАМАС не станет «требовать освобождения лиц, приговорённых к длительным срокам заключения».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщила о том, что между Израилем и ХАМАС новое соглашение включает в себя несколько этапов: сначала бои прекратятся на шесть недель с тем, чтобы дать возможность освободить детей, женщин и пожилых людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. В ответ на это Израиль освободит значительное число палестинских заключенных и увеличит поток гуманитарной помощи в Газу.

Затем ХАМАС начнет освобождать израильских женщин-военнослужащих, а на третьем, финальном этапе — и солдат-мужчин. Взамен радикальное палестинское движение получит международные гарантии (в том числе и от Соединённых Штатов), что во время указанной паузы в боевых действиях будет достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое приведет к окончательному прекращению войны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#хамас
#израиль
#тюрьма
#палестина
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Для бывшей замминистра просвещения Марины Раковой просят восемь лет колонии
«Ъ»: Обвинение запросило 8 лет колонии для экс-замминистра просвещения Раковой
31 января 2024, 23:08

Фото: iStock/Elena_Horrmann

Государственный обвинитель запросил восемь лет колонии для экс-замминистра просвещения Марины Раковой по делу о мошенничестве, пишет «Коммерсантъ». При этом проходящему совместно с ней по тому же делу бывшему ректору «Шанинки» Сергею Зуеву просят назначить шесть с половиной лет.
Марина Ракова была задержана осенью 2021 года. Тогда её обвинили в крупном мошенничестве при выделении денег на федеральный проект «Учитель будущего», а также фиктивном трудоустройстве сотрудников в РАНХиГС.

Сергей Зуев возглавлял «Шанинку» с 2011 года. Он был задержан по обвинению в мошенничестве в октябре 2021 года — ему вменили хищение денег, выделенных «Шанинке» на исследования, и то же самое фиктивное трудоустройство.

В августе 2022 года Ракова признала свою вину и попросила отпустить ее под домашний арест, однако суд ей отказал. Тогда же признал вину и Зуев, погасив ущерб по делу, а также, по словам следователя, «изобличил других соучастников». После этого суд отпустил его из СИЗО под домашний арест по состоянию здоовья. Раковой в начале ноября назначили запрет определенных действий, а затем тоже отпустили из СИЗО.

Еще одним фигурантом дела был ректор РАНХиГС Владимир Мау, но обвинения с него сняли. А 23 января 2023 года пресс-служба правительства сообщила, что Мау был освобожден от должности ректора РАНХиГС «по собственному желанию в связи с состоянием здоровья».

Ранее сегодня Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшей главе Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу о хищении. Суд приговорил Маркус к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал её выплатить 130 миллиардов рублей, в счёт причинённого ущерба.

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#суд
#обвинение
#мошенничество
#уголовное дело
#ранхигс
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Специалисты Роспотребнадзора нашли мышьяк в импортном корме для кошек и собак
31 января 2024, 22:39

Фото: istockphoto/jirkaejc

Роспотребнадзор наложил значительные ограничения на ввоз в Россию корма для кошек и собак производства итальянской компании Farmina. В одной из партий популярной продукции были обнаружены следы мышьяка.
Зарубежная фирма прекратила поставки в Россию кормов для животных в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции на Украине. Однако продукция продолжала поступать на российский рынок через третьи страны в рамках параллельного импорта, сообщает телеграм-канал Mash.

Не имея на то особенных оснований, специалисты Роспотребнадзора решили вести проверку грузов не выборочно, а тщательно изучать каждую партию поступающего товара. Именно в процессе одной из таких проверок в кормах для домашних питомцев было обнаружено смертельно ядовитое вещество. Теперь все фуры с продукцией Farmina и Farmina Vet Life останавливают прямо на въезде в Россию.

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#рынок
#страны
#продукция
#специалисты
#операции
#поставки
#корм
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Инструктор «Вагнер» начал подготовку снайперов в МВД Белоруссии
31 января 2024, 21:54

Фото: iStock/Three Spots

Инструктор «Вагнер» начал подготовку снайперов в белорусском министерстве внутренних дел, об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
«К освоению новой узкой специализации приступили снайперы. В учебном центре внутренних войск начался курс узкой специализации снайперов под руководством инструктора ЧВК «Вагнер», — сообщили представители белорусского МВД.

Сообщается, что на первом занятии по дисциплине сотрудники ведомства изучили материальную части по принципам использования винтовки, а уже в ближайшее время военнослужащие приступят к практической отработке полученных знаний.

Помимо этого, напомнили в МВД, сейчас проходит уже шестой сезон курса тактико-специальной подготовки, который также курируют инструкторы ЧВК «Вагнер».

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#мвд
#вагнер
#чвк
#белоруссия
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Милонов заявил об опасности взрыва в мозгах чипов Маска
31 января 2024, 21:45

Фото: istockphoto.com/Sasiistock

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил об опасности разработанного компанией Илона Маска чипа, который вживляется в мозг.
Он допустил, что такие чипы в будущем могут просто взрываться в головах людей.

«Этот вживляемый в мозг чип будет подсказывать человеку «правильные» алгоритмы: что покупать, кого любить и что думать. Разумеется, будет тотальная слежка за такими «модифицированными» людьми! И те из них, что будут делать какой-то «неправильный», по мнению контролирующих чип людей, выбор, будут подлежать уничтожению. Возможно, этот «волшебный» чип от «гения Илона Маска» просто взорвётся у них в мозгах», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Ранее сообщалось о том, что нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека.

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#илон маск
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#виталий милонов
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