Украинские чиновники стали слишком много материться на публике

Фото: iStock/Silent_GOS
Украинских чиновников призвали воздержаться от использования нецензурной лексики из-за многочисленных жалоб, сообщило в своём Telegram-канале Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК).
«Ругань стала все чаще появляться в лексиконе украинцев. Привычным стало использование нецензурных слов для характеристики соседней страны, ее президента и даже самолета МиГ-31», — отметили в НАПК, подчеркнув, что регулярно получают жалобы на использование публичными людьми нецензурной брани.Чиновникам рекомендуется отказаться от подобной лексики в соответствии с законом о предотвращении коррупции, который обязывает должностных лиц соблюдать общепризнанные этические нормы поведения и быть вежливыми в отношениях с гражданами и коллегами.
Читайте также:
«Чертов тупица»: Канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его матом
В Польше депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины
Россияне больше всего матерились в соцсетях в конце февраля
Артем Путинцев